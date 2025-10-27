「ドライバーが末端です、みたいなのがすごく嫌」ヤマト運輸への批判に猛反論
株式会社アクア取締役の松原氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」で「【反論】ヤマト運輸の“批判コメント”に本気で物申す【コメント返し】」と題した動画を公開。以前公開したヤマト運輸に関する動画に寄せられた批判的なコメントに対し、自身の見解を交えながら反論を展開した。
動画で松原氏は、まず「ヤマトは経営陣が変わらない限り良くはならない」という元従業員を名乗る人物からの厳しいコメントを紹介。これに対し松原氏は、経営陣も改善しようと努力しているはずだとし、「日本郵便もめちゃくちゃ問題を起こしている」と述べ、問題はヤマト運輸に限った話ではないと指摘する。その上で、佐川急便と比較し「僕からすると佐川急便は全然便利じゃない。まだヤマト運輸の方が便利」と、サービスの質について持論を述べた。
さらに、物流業界のドライバーを「職業ヒエラルキーの底辺」と見なすコメントに対しては、「この考え方、すごく嫌」「ドライバーが末端です、みたいなことを言っているのがすごく嫌」と強い不快感を示す。松原氏は、ドライバーという職業の社会的地位を向上させる必要性を訴え、「ドライバーが1000万円稼げるようなものにしなくちゃいけないと思う」と待遇改善の重要性を強調。その上で「ドライバーをもっとかっこよくしてほしい。それはヤマト運輸、佐川急便、Amazonの仕事だと思う」と、業界全体の課題であるとの認識を示した。
根本的な原因として、Amazon FlexなどのECサイトが仕掛けた「送料無料」という価格破壊競争があると分析。「みんなでヤマト運輸を応援していきましょうよ」と呼びかけ、批判するだけでなく、日本の重要なインフラである物流業界全体を支える視点が必要だと訴え、動画を締めくくった。
