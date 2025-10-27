この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

問題はヤマトだけではない？日本郵便や佐川急便との比較

「経営陣が変わらない限り良くならない」元従業員からの辛辣なコメント

おたからやFC募集再開 松原氏が加盟の注意点と直販懸念、『現状は大吉』に言及

チャンネル情報

ひとり開業チャンネルでは、ひとりで開業するノウハウやビルクリーニングの領域で独立するのに役に立つ知識を発信しています！2日おきに動画を更新していきますので、是非チャンネル登録してお待ちください！