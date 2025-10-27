女優の前田敦子（34）、SAY MY NAMEのHITOMIこと本田仁美（24）、俳優の桜田通（33）が27日、都内で韓国スキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」のブランド体験レセプションパーティーに出席した。

前田は、自分自身をリセットするための習慣を聞かれると「食事制限で我慢をしてストレスを溜めるっていうダイエット方法をしないこと」と回答。「若いころってすごい無茶をして、例えばジュースだけにして、その場だけ締まればいいやと無理なやり方をしていたんですけど、そうするとリバウンドをするし、結局自分に跳ね返ってくると思ったので、無理をしないできれいを保つ方法を続けて行けたら、自分の心のケアにつながる」と伝えた。

また、桜田は最近の活動を振り返り。「20代のころにやりたかったことを、30代になって着手し始めてから、3年がたつ」と話し「来年から、またもう一歩やりたいと思ってることだったり、挑戦したいことの成果が見えてくる、人生的にも3年周期で物事が動いてくる感じがした」と語った。

HITOMIは、この一年について「私個人としては挑戦の年だった」とコメント。「人生で初めてショートカットに挑戦したり、髪の毛をレッドに挑戦したり、SAY MY NAMEというグループで1周年を迎えて、たくさんの経験をさせていただきました。年末にかけて、もっと皆さんに新しい姿をお見せできるように、カムバックの準備をしているので楽しみにしていただけたら」と意気込んだ。