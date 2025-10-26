【難読漢字】食べ物当て「兜煮」　見た目のインパクト大！

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「兜煮」という漢字は読めますか。一度は読んだことがあるのではないでしょうか。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：かぶとに

兜煮とは、主に鯛などの魚の頭部を甘辛く煮付けた日本料理の一種です。鯛は定番ですが、ブリやカンパチなどの大型魚も使われることがあります。

しょうゆ、油、みりん、酒、砂糖などを使って煮ることで、濃厚で深みのある味わいに仕上がります。

その見た目が武士の兜に似ていることから「兜煮」と呼ばれるようになったとされています。

鯛の兜煮が祝いの席に登場するのは、「めでたい」という語呂による縁起の良さと、鯛の頭が吉兆を象徴する食材とされてきたことに由来します。

兜煮は、見た目のインパクトもさることながら、栄養面でも優れています。

魚の頭には、DHAやEPAといった良質な油が豊富に含まれており、脳の働きを助けたり、血液をサラサラにする効果があるとされています。また、目の周りのゼラチン質はコラーゲンたっぷりで、美容にもよいとされています。

