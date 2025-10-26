子の好物でロールパンサンドを作ったら→まさかのホラー化で4.9万いいね「怖いw」「ハロウィン向け」【ママリ】

ロールパンをハロウィンにぴったりの“オバケサンド”に

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、東野篤子 Atsuko Higashino(@AtsukoHigashino)さんの投稿したお写真です。料理とは奥深いもので、ちょっとした味付けや盛り付けの違いで、思ったものと違うものができてしまうことも…。東野さんは、子どもたちのためにロールパンサンドを作ったつもり…が、なんと“オバケサンド”ができてしまい…？

投稿者・東野篤子 Atsuko Higashino(@AtsukoHigashino)さんは、子どもたちの好きなものを詰め込んだロールパンサンドを作ったつもり…が、なんと“オバケサンド”ができてしまい…？「じっと見ると、なんだかしみじみと怖い…」と評価する東野さん。ハロウィンパーティーメニューのアイデアにぴったりかも！

©AtsukoHigashino

子供たちはバターの香り豊かなロールパンも、厚切りロースハムも、食べやすいミニモッツァレラも大好きなので、二人の好きなものをどっさり入れたロールパンサンドを今日のお昼に作った…つもりだったのに、なぜだかくちびるから歯ぐきと歯が出ているオバケみたいなサンドイッチになってしまいました…



じっと見ると、なんだかしみじみと怖い…



多分、ミニトマトを別添えにせず、パンの切れ目にモッツァレラとミニトマトを交互にあしらったら、もっと可愛くなったんでしょうね。ま、ハロウィン先取りということにします。

ひとめ見てハロウィン用のメニューかな？と思ったので、投稿を読んで思わず笑ってしまいました。子どもたちが喜ぶようにと思いが込められたとあって、この結果は切ないですね…。最後の「ま、ハロウィン先取りということにします」という前向きな言葉が素敵です！



この投稿には「今年は真似させていただいて朝食にこれを出してみたいと思います」「いっそトマトを挟んで歯茎から血が出てるふうにするとか…？」といったコメントが寄せられていました。望んでいた仕上がりではなかったかもしれませんが、ハロウィンメニューのアイデアに。ハロウィンに試したくなる、ちょっぴりホラーなロールパンサンドでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）