「昨年、あるラジオ番組に出演したとき、のりぞー（酒井法子）と（西村）知美ちゃんの“ほしきん”（星の金貨）メンバーで再会したんです。放送から30年ですが、2人とも驚くほど変わらないので、それほど時間がたっているとは感じられませんでした」

こう語るのは、田中美奈子さんだ。当時は、『キモチいい恋したい！』（フジテレビ系）のようなコメディ路線で売り出していきたいと考えていたという。

「ところが、その後の『もう誰も愛さない』（フジテレビ系）の出演で、すっかり悪女のイメージが定着してしまって。『星の金貨』でも、悪女な部分が求められたんです」

色仕掛けで、竜雷太演じる院長に迫るシーンが多かったという。

「のりぞーも私も猫好きで、撮影現場に猫を連れていくと、猫が嫌いな竜さんが『なんで連れてくるの？』と内心嫌がっていたそうでした（笑）。ところが、あるときから、猫好きに。『今度、子供が生まれたら見に行きたい』と、奥さまと一緒にウチにいらっしゃり、1匹連れてお帰りになったことも。猫を愛でる姿と、強面の院長役とのギャップが素敵でした」

竹野内豊は、まだ連ドラに出始めたばかりの新人だったという。

「ラブシーンがあったのですが、竹野内くんは緊張していたようで『すいません、どうすればいいでしょうか……』と遠慮気味に聞いてきたんです。私のほうが年上で、悪女役が多かったから怖い人だと思われていたんでしょうね（笑）」

続編から登場した沢村一樹もまた新人で、電車で現場まで通っていたという。

「家が近所だったので、帰りは私のマネージャーの車で一緒に帰ることもありました。あるとき、沢村くんがよく通っていたボウリング場に電話をして『永世会病院の矢上先生』と、ドラマの役柄で呼び出したら、本人はスルーでしたが、当時まだ交際中だった奥さまが気づいてくれました」

酒井法子演じる主人公は耳が聞こえないため、劇中はしゃべらず、手話でコミュニケーションをとっていた。

「のりぞーは表情やしぐさで表現しなければならなかったので、すごく難しく大変な役だったと思います。でも、演技にはのりぞーの気持ちが込められていたから、リハの段階で出演者もスタッフも泣いてしまうんです。和気あいあいとした雰囲気というよりも、静かで緊張感に包まれた、特別な現場でした」

『星の金貨』（日本テレビ系、1995年）

北海道で働く耳と口が不自由な倉本 彩（酒井法子）が、結婚の約束をした医師・永井秀一（大沢たかお）を訪ねて上京。そこで出会った秀一の弟・拓巳（竹野内豊）と繰り広げる純愛ラブストーリー。彩に起こる不幸すぎる出来事の連続に涙が止まらなかった。

【PROFILE】

たなか・みなこ

1967年生まれ、千葉県出身。1987年にドラマデビュー、ワンレン＆ボディコン姿でバブル期には学園祭の女王として大人気に。数多くのドラマ、映画に出演し、バラエティ番組や歌手としても活躍する。