「おじいちゃん、120円だけだから買って！」かわいい孫にスマホを貸し、ゲーム課金を一度だけ許可。そんな何気ない“善意”が、数十万円の高額請求に……。国民生活センターには、小中学生を中心としたオンラインゲームの無断課金トラブルの相談が、多く寄せられています。本記事では、CFPの伊藤寛子氏が、オンラインゲーム課金の実態と、トラブルに巻き込まれないための予防策について、大橋さん（70歳）と孫の健太くん（8歳・いずれも仮名）の事例をもとに解説します。

身に覚えのない請求金額…発端は“一度きり”と思っていた孫への善意

夏の終わり、郵便受けに届いた一通の封筒。大橋さん（70歳・仮名）は、いつものようにクレジットカードの利用明細書を開き、そして絶句しました。

「ご請求額：575,500円」

そこに印字されていたのは、まったく心当たりのない金額です。「不正利用にあったのか？」と思いながら震える手で明細をたどると、見慣れない会社の名前が何十行にもわたって並んでいました。隣で覗き込んだ妻が、はっと息をのみます。

「あなた、この日付、健太が遊びに来ていた時じゃ」

その瞬間、大橋さんは、夏休みに遊びに来ていた孫の健太くん（8歳）の顔を思い浮かべました。猛暑日で外に出かけられず家で過ごしていた時に、健太くんから「いつもお父さんのスマホでやっているゲームをしたい」とお願いされ、軽い気持ちで自分のスマートフォンを貸したことを思い出しました。

しばらくすると、スマホゲームで遊んでいた健太くんから、「おじいちゃん、すごいキャラクターがいるんだ！ 今だけ限定なんだって！」スマホの画面を大橋さんに見せながら興奮気味に話しかけてきました。

「これ、120円だけだから買ってもいい？ お願い！」

画面には、確かに「￥120」の文字が見えます。かわいい孫にねだられた大橋さんは、「ジュース1本分くらいだし、1回くらいならいいか」と思い、「よし、それくらいならいいぞ」と言って、健太くんの目の前でクレジットカード番号とセキュリティコードを入力し、アイテムを購入しました。

「ありがとう、おじいちゃん！」

そう言って、健太くんはさらにゲームに夢中になって遊んでいました。このとき、大橋さんはまさかこの一度きりの“善意”が、50万円を超える悪夢の引き金になるとは、夢にも思っていませんでした。

オンラインゲームの裏側に潜む“課金の仕掛け”

スマートフォンアプリでは、一度クレジットカード情報を登録してしまうと、その後パスワードの再入力なしに簡単に決済ができてしまう場合もあります。大橋さんはその仕組みを知らずに、情報を登録してしまっていたのです。

そして健太くんは、「一度買ってもらった」ことで、ゲーム内アイテムを購入する心理的なハードルが大きく下がってしまいました。

健太くんが遊んでいたゲームには、「ガチャ」と呼ばれる、ランダムで貴重なアイテムが手に入る仕組みがありました。友達が持っている強力なキャラクターが欲しかった健太くんは、レアアイテムが当たるまで、と「ガチャを回す」ボタンのタップを何度も繰り返しました。

画面に表示されるのは「コイン」や「ジュエル」といった架空の通貨で、健太くんはだんだんと「お金を使う」感覚ではなくなっていったのです。決済もタップひとつで済んでしまうことも、その要因です。

「知らぬ間に課金」の被害が広がっている理由

大橋さん夫婦のケースは、決して特別な話ではありません。国民生活センターには、子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまった、という保護者からの相談が多く寄せられているそうです。

契約当事者が小学生から高校生までの相談件数は4,024件（2022年度）で、契約購入金額の平均は約33万円と高額です。特に、スマートフォンやタブレット端末での小学生・中学生の無断課金に関する相談が目立つそうです。なぜ、これほどまでに被害が拡大してしまうのでしょうか。

・“お金を使っている感覚”を失わせるゲーム設計

「今だけ限定」「ガチャ（くじ引き）」など、子どもが夢中になる要素が巧妙に設計されています。さらに、実際のお金を「コイン」や「ジュエル」などゲーム内の通貨に置き換えることで、“お金を使っている”という実感が薄れ、ためらいなく使ってしまう仕掛けになっています。

・スマートフォンの「決済（支払い）の仕組み」を知らない

シニア世代の中には、スマホ決済の仕組みや安全設定を十分理解していない方も少なくありません。「一度クレジットカードを登録すると、次からパスワードなしで簡単に買えてしまう」「課金に制限をかける設定がある」などの基本を知らないまま使っていると、トラブルを防ぐことができません。

オンラインゲームトラブルに巻き込まれないための予防策

大橋さん夫婦は息子夫婦にこの事実を打ち明け、この事態を招いてしまったことを謝るしかありませんでした。息子夫婦も健太くんを厳しく叱りましたが、課金してしまったお金は取り返すことができません。

法律上、「未成年者が親の同意なく結んだ契約は取り消せる」とされています。しかし、今回のように親や祖父母のスマートフォンとクレジットカードを使って課金した場合、「管理監督不行き届き」と判断され、返金が極めて困難になるケースが多いのが実情です。

大橋さん夫婦も、請求された金額の大半を支払うことになりました。年金暮らしの夫婦にとって、決して小さいとはいえない出費です。だからこそ、未然に防ぐことが何よりも重要です。オンラインゲームトラブルに巻き込まれないための予防策として、以下の点に注意しましょう。

・クレジットカード情報をスマートフォンに登録しない

最も確実な対策です。少し手間でも、購入手続きのたびにカード情報を入力するようにしましょう。

・クレジットカードの管理を徹底する

子どもが無断でクレジットカードを持ち出して利用するトラブルも起きています。クレジットカードを無断で持ち出されないよう、保管場所や管理方法を工夫しましょう。

・ペアレンタルコントロールを設定する

ゲーム端末やスマートフォンのOSによっては、あらかじめ利用できる機能に制限をかける「ペアレンタルコントロール」で、アプリのダウンロードや課金時に必ず承諾を要求する設定が可能です。利用時間や課金の上限額も設定できる機能もあるため、利用できる機能を確認して活用しましょう。

・決済方法をプリペイドカードにする

お小遣いの範囲で課金を許可する場合は、チャージした金額以上は使えないプリペイド方式がおすすめです。

・クレジットカードの利用明細をこまめに確認する

身に覚えのない請求がないか、定期的に確認する習慣をつけることで、早期発見、被害を最小限に食い止めることができます。

・ルールを家族全員で共有する

「ゲームの課金はしない」「する場合は必ず相談する」「お小遣いの範囲で」といったルールを決め、親子だけでなく祖父母も含めて家族全員で共有しましょう。

デジタル時代の“お金との付き合い方”

それでも、少しでも不審なことがあったり、万が一トラブルが起きてしまったりした場合には、すぐに各地の消費生活センターに相談しましょう（消費者ホットライン「188」）。

お金に関するトラブルの多くは、「知らなかった」「話していなかった」ことが原因です。子どもにお金の話をするのは「まだ早い」「難しい」と思われがちですが、お金の話を避けずに子どもの年齢に合わせて日常的に家庭でお金の話をすることが大事です。

生活の中でマネーリテラシーを身に着けていくことが、自分と家族を守る第一歩になります。スマートフォンやオンラインゲームを完全に排除するのは、現実的に難しい時代です。大事なのは、デジタル社会の新しいリスクを家族全員が正しく理解し、賢く付き合っていく方法を一緒に考えて、ルールを守りながら活用していくことです。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）