サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Type-CポートをLANに変換し最大1Gbpsの安定高速通信を実現、MACアドレスパススルー対応のCat6メッシュケーブル「500-LAN6KCSL01」を発売した。■Type-Cポートを“即”有線LAN化USB Type-CポートをLAN（RJ-45）ポートへ変換できるケーブル。変換アダプタを別途用意する必要がなく、ケーブル1本でスマートに有線接続が可能だ。LANポート非搭載のノートPCや薄