この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「日本に来て、人生の考え方が変わった理由」で、京都在住のフランス人・フロリアン氏が、日本との出会いによって自らの人生観が大きく変わったことを赤裸々に語った。



フロリアン氏はまず、「日本来るまでに、人生の幸せになることに関して成功しないといけないみたいな、もっとお金、もっと人気、もっと自慢できるものをないと幸せにならんと思ってて」と、来日以前は西洋的な成功観に囚われていたと告白。しかしどれだけ努力しても「そういう幸せな気持ちはなかなか出てこなくて」と、虚しさを感じていたという。



そんな中、フロリアン氏は13年前に観光で初来日。「日本の文化、日本人見てから、自分の当たり前こととか、今まで考えたこと、自分の思ったこと、全部潰れて、気づいてないところ、日本は私の先生になってたみたいな」と、日本が自らに与えた影響の大きさを強調した。「日本は私になんか光をあげた、もうちょっと希望をあげて、道しるべなんとか」と語り、リアルな日本の日常から多くを学んだという。



特に衝撃だったのは、「完璧じゃなくてもいい」という日本独自の価値観。「わびさび」や金継ぎ文化の例を挙げ、「その元々のあった傷が、逆にもっと素敵になるっていう」「自分の過去と、自分の昔やったことが恥ずかしいじゃなくて、それは力になった」と、自身の生い立ちや過去を前向きに捉え直せるようになったと語った。



また、日本人の「調和」「謙虚さ」や日常的なリスペクトにも強い感銘を受けたとし、「自分の意見認めたいっていうところがやっぱり自分の満足だけのために」「日本では自分の満足よりが平和の方が選んでるっていうのは素晴らしいやつ」と語る。さらに「ルーティンの力」に目覚め、「周り見てルーティンな仕事でルーティンな生活しても幸せになることはできるって気づいて」と述べ、日本での日々が心の安らぎをもたらしていると明かした。



日本文化のきめ細やかな尊敬や謙虚さにも触れ、「どこでもリスペクトあるんじゃないですか」「自慢しない、遠慮するっていうのは素晴らしい」と話し、「昔の自分のプライドをもう捨てた」と心境の変化を振り返った。「日本に色々勉強してから、今のことを大切にするっていうのはすごく勉強になって、めちゃくちゃ大事にしてます」と、日本で得た“今ここ”の感覚を感謝とともに語った。



最後は「ここまで見てる人たち、本当にありがとうございます」と結び、「普通のルーティンの中でも今の幸せを忘れないように頑張ってる」と、あたたかなメッセージで動画を締めくくった。