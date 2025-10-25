真釣ちゃんねる「マグロじゃないと食べない体になったらどうしよう」痩せ雷魚の成長に一喜一憂
YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『痩せたライギョにマグロを与えると…【やせすぎ雷魚25日目】』と題した最新動画を公開。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、25日目となる“痩せた雷魚”の飼育とその変化を、マグロを与える様子とともに紹介した。
動画の冒頭で「飼育当初は痩せすぎて、うなぎのような体型をしてたこの雷魚」と振り返る真釣。現在は「胴周りはだいぶ太くなってきました」と成長を実感しつつ、「ほっぺたのお肉とかがまだ全然痩せ細ってるんで」と完全復活にはもう一歩だと解説。痩せていた雷魚の“太らせ計画”として飼育を始め、25日目を迎えた現状を報告した。
この日は「マグロ、メバチマグロ」の切り落としを餌として準備。安全に食べてもらえるよう「幅広くて飲み込みにくそうだね。ハサミで細長く切ってあげようかな」と工夫する場面も。「やっぱり視力が悪いな」「距離感がつかめてない」と雷魚の食事中の様子を細かく観察し、野生の生活で痩せてしまった原因についても「野生化で餌を捕らえることができない。できなくて、こんなに、痩せてしまったんだと思われます」と独自の見解を示した。
また、「これ食ったらもう、他の魚の切り身食べなくなったりとかしないでよね」と“マグロじゃないとダメな魚”になってしまうのではと危惧する発言も。動画では「どんどん食べてください」「お腹、ちょっと膨らんでるっぽいね」と雷魚の食欲回復と成長ぶりに感動する様子を伝えている。
終盤では「マグロ、半分以上は食べてるな」と食べ残しや水槽の掃除にも言及し、「明日もマグロって顔するんじゃないぞ。明日はブルーギルとかになるから」と“雷魚の餌レパートリー”が広がることも予告して動画を締めた。
