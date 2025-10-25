岡山、８戦未勝利と厳しい状況続く。キャプテン江坂の強烈ヘッド弾で一度は追いつくも…終盤に２失点。FC東京に１−３で敗戦
ファジアーノ岡山は10月25日、J１第35節でFC東京と敵地で対戦。１−３で敗戦となった。
15位・岡山が11位・FC東京のホームに乗り込んだ。７試合勝利がなく、まずは１勝を手にしてひとつでも順位を上げたいアウェーチームのスタメンには、GK川浪吾郎、DF立田悠悟、田上大地、鈴木喜丈、MF本山遥、宮本英治、田部井涼、加藤聖、FW岩渕弘人、一美和成、江坂任が名を連ねた。
立ち上がりは前から激しくプレッシャーをかけて、相手に前進をさせず。加藤が左サイドからクロスを上げるなど、サイドを起点にチャンスを創出する。
徐々に相手にボールを保持され、押し込まれる時間も増えたが、守備陣が冷静に対応。はね返すと、逆に決定機を得る。
20分には敵陣左サイドでのFKから、キッカーの加藤のアーリークロスに江坂が合わせる。これはGKのファインセーブに遭い、得点とはならなかった。
後半も相手の猛攻を受ける。すると開始早々の48分、ペナルティエリア中央を抜け出してきた佐藤恵允に決められ、先制を許す。
その後は、徐々にリズムを取り戻し、相手ゴールに迫るシーンを作る。60分には敵陣でボールを奪ったショートカウンターから、途中出場の木村太哉が左足で狙う。しかし、シュートはGKに阻まれる。
それでも72分、左CKにニアに走り込んだ江坂がヘディングでネットを揺らす。キャプテンの一撃で試合を振り出しに戻した。
しかし、88分、90分と立て続けに失点。このまま終了し、８試合未勝利に。次節は11月８日、アウェーで川崎フロンターレと相まみえる。
文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
15位・岡山が11位・FC東京のホームに乗り込んだ。７試合勝利がなく、まずは１勝を手にしてひとつでも順位を上げたいアウェーチームのスタメンには、GK川浪吾郎、DF立田悠悟、田上大地、鈴木喜丈、MF本山遥、宮本英治、田部井涼、加藤聖、FW岩渕弘人、一美和成、江坂任が名を連ねた。
立ち上がりは前から激しくプレッシャーをかけて、相手に前進をさせず。加藤が左サイドからクロスを上げるなど、サイドを起点にチャンスを創出する。
20分には敵陣左サイドでのFKから、キッカーの加藤のアーリークロスに江坂が合わせる。これはGKのファインセーブに遭い、得点とはならなかった。
後半も相手の猛攻を受ける。すると開始早々の48分、ペナルティエリア中央を抜け出してきた佐藤恵允に決められ、先制を許す。
その後は、徐々にリズムを取り戻し、相手ゴールに迫るシーンを作る。60分には敵陣でボールを奪ったショートカウンターから、途中出場の木村太哉が左足で狙う。しかし、シュートはGKに阻まれる。
それでも72分、左CKにニアに走り込んだ江坂がヘディングでネットを揺らす。キャプテンの一撃で試合を振り出しに戻した。
しかし、88分、90分と立て続けに失点。このまま終了し、８試合未勝利に。次節は11月８日、アウェーで川崎フロンターレと相まみえる。
文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介