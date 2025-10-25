Snow Man佐久間大介、高級レストランのようなコース料理を楽しめる観光列車に「うわー最高！」と大興奮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

10月25日の放送では、単なる移動手段としてではなく、旅の目的となるほど、いま人気を集めている「観光列車」をふたりが深掘りする。

■全国に150種類以上！いま「観光列車」がアツい

窓からのきれいな景色を眺めつつ、おいしい食事も楽しめる、“非日常”な旅の体験ができる「観光列車」。

なんと全国各地に150種類以上もあるという観光列車は、単なる移動手段としてではなく、観光列車に乗ること自体を旅の目的とする人も増えているほど、近年注目を集めている。

観光列車について、佐久間は「正直、観光列車っていうものに乗ったことないですもん」といい、日村もほぼ乗った経験がないと語る。

そんな観光列車ビギナーズのサクヒムに、その魅力を教える“おしつじさん”は、全国各地の観光列車30本以上に乗車した経験があるという鉄道系YouTuberのしおねるさん。そして列車関連の書籍を多数出版し観光列車が好きすぎて、車内アナウンスの担当経験まであるというフリーアナウンサーの久野知美が担当。

数々のVTRを観ながら「まるで旅館!? 絶景を楽しむための観光列車が大人気！」「コース料理やお寿司も！ 絶品グルメに舌鼓を打つ列車」「鉄道模型の神様”が作り上げた模型を再現した幻の列車で非日常を味わう！」という3つの推しポイントを解説していく。

“おしつじさん”のしおねるさんが「見たら心が穏やかに満たされる絶景です」と語る景色に、日村も「これはなんか癒やされるな」と感動。さらに、まるで高級レストランのような雰囲気のなかで、コース料理を楽しめる列車も登場し、佐久間も「うわー最高！」と大興奮。

番組後半には、佐久間にピッタリなピンク色のキュートな列車も登場。日村が「佐久間くんっぽいね」と納得する、ビジュアル、ネーミングともに佐久間らしいその列車とは!?

最初は観光列車にうとかったサクヒムだが、様々な列車の魅力を発見し、その世界に引きこまれていく。はたしてふたりの“推し”となる観光列車は見つかるのか。

なお、Tvereでは番組放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

10/25（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

