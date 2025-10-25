【仰天】6歳の胃袋がすごい→かっぱ寿司で積みあがる皿に1.8万いいね「すごすぎ」「内訳が知りたい」【ママリ】

6歳児の食欲がすご過ぎる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、k☺︎a.k.aきゃべつ(@m_idorii)さんの投稿です。

k☺︎a.k.aきゃべつさんが、家族でかっぱ寿司へ行ったときのこと…。6歳の息子さんが食べたお寿司の数に仰天！その話題の投稿がこちらです。

Ⓒm_idorii

かっぱ寿司行ったら６歳が２０皿も食べて大横転なんですが

次々にお寿司を食べる息子さんにびっくりしたことでしょう。食欲旺盛なのはとても良いことですよね！箸が止まらない息子さんの勢いにただただ見守るしかない姿を想像すると、ちょっぴりくすっと笑えて、心がほっこりしました。20皿を食べ終えた息子さんは、さぞや満足な表情だったことでしょう。



この投稿には「すごすぎます！」「一皿一貫のやつじゃないですよね？！」「食べたものの内訳をおしえて！？」といったリプライがついていました。小さな体に大きな胃袋、6歳児の爆食パワーを目の当たりにした親子の外食エピソードでした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）