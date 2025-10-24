¡ã¶õ¤²ÈÌäÂê¡äÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¼Â²È¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡ªÁêÂ³¤¹¤ëÁ°¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ä»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â²È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¾ì¹ç¡¢»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¼ÂºÝ¤Ë¶õ¤²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¥Þ¥Þ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø»ÔÌò½ê¤«¤é¡ÖÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤Î¶õ¤²È¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤í¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿¤éÆÃÄê¶õ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬6ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù
Æ±¤¸¤¯¶õ¤²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤«¤éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬
¡Ø¤¦¤Á¤ÎµÁÊì¤Î¼Â²È¤â¤Ê¤ó¤«·»Äï»ÐËå¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¤²ÈÊüÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£µÁÊì¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ù
¡Ø¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ¶¥ÉÅÄ¼Ë¤Ë1±ß¤Ç¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ü¥í¼Â²È¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤âÊª¹¥¤¤Ê°Ü½»´õË¾¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Î¼Â²È¤â¤½¤¦¡£²òÂÎÈñ¤¬250Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢²È¤ÎÃæ¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ·úÊª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼êÊü¤¹ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢»ÔÌò½ê¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤â»÷¤¿¤ê¤è¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤ÏÎ¾¿Æ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À»Ô³¹ÃÏ¤Î¤Û¤¦¤À¤«¤é¹¹ÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢Å´¹ü3³¬·ú¤Æ¤À¤«¤é²òÂÎ¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¡£ÆÃ¼ì¤ÊÂ¤¤ê¤À¤«¤é·úÊªÉÕ¤¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ6ÇÜ¤Ã¤ÆÌµÍý¡£¿äÄêÇ¯´Ö180Ëü±ß¤ò¤É¤¦¤·¤í¤È¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¤Ë¤ªÇº¤ß¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó²òÂÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤ÆÇä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤Î²òÂÎÁê¾ì¤Ï50ÄÚ¤¢¤¿¤ê´ØÅì¤Ç185Ëü±ßÄøÅÙ¡£²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤â»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²òÂÎÊä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌò½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÛ80Ç¯°Ê¾å¡¢1500Ëü±ß¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤¬¡Ä¡Ä
¡Ø¼Â²È¤Ï¿ÌºÒ¤ÇÄÅÇÈ¤¬10£íÀè¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¼Ú¶â¤·¤ÆÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤·¤«¤â²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤Ë350Ëü±ß¤«¤«¤ë¤·¡¢·úÊª¤ÏÃÛ80Ç¯°Ê¾å¤Ê¤Î¤è¡£°ì±þ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï1500Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÂÑ¿Ì¤âÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ä¾¤·¤Æ¤âÇä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£ÁêÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù
ÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¤ë¤¿¤á¤Ë²òÂÎ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÃÛ¸ÅÊª·ï¤ÏÂÑ¿ÌÀ¤äÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤«¤é¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤âÆñ¤·¤¯¡¢Ä¾¤·¤Æ½»¤â¤¦¤Ë¤â1500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»ñ»º¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¼Â²È¤¬¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î½õÀ®¶â¤ò»È¤Ã¤Æ»ý¤Á½Ð¤·¤òºÇÄã¸Â¤Ë
¡Ø¶õ¤²È¤Î²òÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®¶â¤äÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¤è¡£¹ñ¸ò¾Ê¤¬¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¤ò½Ð¤¹¤«¤é¡¢¾ÜºÙ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Á¥Þ¥Á¡£¶õ¤²È¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Â»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡ØÁá¤á¤Ë¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£½èÊ¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌ¾µÁ¿ÍÊÑ¹¹¤ä½ñÎà¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£0±ß¤Ç¤âÇä¤ì¤Ê¤¤²È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é¡Ù
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÊä½õ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯¼êÊü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢½ý¤ß¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Çä¤ì¤Ê¤¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼Â²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð°¦Ãå¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÉéÃ´¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇäµÑ¤ÏÌ¾µÁ¿Í¤¬¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤è¤¦
¡ØÉÔÆ°»º¤äÅÚÃÏ¤Ï¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬Â¸Ì¿¤Î¤¦¤Á¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Þ¤ºÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù
¡Ø¼Â²È¤äµÁ¼Â²È¡¢ÁÄÉãÊì¤Î²È¤È¤«ËÜÅö¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÌ¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢Çä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡Ù
¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Â²È¤¬¾Íè¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤«¤é²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸å¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä½ÐÈñ¤òËÉ¤°°ìÈÖ¤ÎÂÐºö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿ÆÀ¤Âå¤È°ì½ï¤ËÁá¤á¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÉéÃ´¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¼Ú¶â¤·¤Æ¤Ç¤âÁá¤¯¼êÊü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶õ¤²È¥í¡¼¥ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼Â²È¤¬Éé¤Î°ä»º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
