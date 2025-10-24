ROG Xbox Ally¤ÏWindows¤è¤êLinux¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤FPS¡¦°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¡¦ÁÇÁá¤¤¥¹¥ê¡¼¥×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë
·ÈÂÓ·¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤Î¡ÖROG Xbox Ally¡×¤Ë¤Ï¡¢Windows 11 Home¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢YouTuber¤ÎCyber Dopamine»á¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Linux¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Fixing the Xbox Ally with SteamOS - YouTube
ROG Xbox Ally runs better on Linux than the Windows it ships with - new test shows up to 32% higher FPS, with more stable framerates and quicker sleep resume times | Tom's Hardware
Cyber Dopamine»á¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿Linux¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖBazzite¡×¤Ç¤¹¡£
Bazzite - The next generation of Linux gaming
https://bazzite.gg/
¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Î¡ØKingdom Come: Deliverance II¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿Cyber Dopamine»á¤Ï¡¢Windows¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆFPS¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É¤ò¡Ö17W¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢Windows¤Ç¤Ï47¤À¤Ã¤¿FPS¤¬Bazzite¤Ç¤Ï62¤Ø¡¢15¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤è¤½32¡ó¤Î²þÁ±¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¡ØKindgom Come: Deliverance II¡Ù¤ò13W¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Windows¤Ç¤Ï35¤À¤Ã¤¿FPS¤¬37¤Ø¡¢2¥Ý¥¤¥ó¥È(Ìó5.7¡ó)¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·¡¼¡Ù¥×¥ì¥¤»þ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É¤ò¡Ö17W¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈWindows¤Ç¤Ï50¤À¤Ã¤¿FPS¤¬62¤Ë12¥Ý¥¤¥ó¥È(24¡ó)¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É¤ò¡Ö13W¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈWindows¤Ç¤Ï38¤¢¤Ã¤¿FPS¤¬37¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È(Ìó2.6¡ó)¸º¾¯¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢Bazzite¤Î¤Û¤¦¤¬6.6¥Ý¥¤¥ó¥È(Ìó13.5¡ó)¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Windows¤Ç¤ÏFPS¤¬¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Bazzite´Ä¶¤À¤È°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Windows¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Ää»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Þ¤ÇºÇÂç¤Ç40ÉÃ¤«¤«¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¤â15ÉÃ¤Û¤ÉÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Bazitte¤À¤È½Ö»þ¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢Cyber Dopamine»á¤¬ROG Xbox Ally¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¥Ð¥°¤ò³«È¯¥Á¡¼¥à¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈBazzite¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¢¥ó¥Á¥Á¡¼¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ëBattlefiled 6¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¤»þ¤Ë¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëWindows¤ËÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Cyber Dopamie»á¤ÏROG Xbox Ally¤ò¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿µ¡¼ï¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ASUS ROG Ally¤ÈASUS ROG Ally X¤ÏSteamOS¥Ù¡¼¥¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Steam¥µ¥Ý¡¼¥È :: SteamOS¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤È½¤Éü
https://help.steampowered.com/ja/faqs/view/65B4-2AA3-5F37-4227