¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È·ãÆ®¤Î´Ú¹ñ¡¦¹¾¸¶¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¤ª¾·¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¡×
¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡£
º£µ¨¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤Ï22Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç´Ú¹ñ1Éô¤Î¹¾¸¶FC¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¿À¸Í¤ÏÁ°È¾¤Ë3¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸µËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÎFW¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤Ë·àÅª·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµÊ¤·¤Æ3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¸å¡¢·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¾¸¶¤ÏÆ±Æü¡¢¿À¸ÍÁª¼êÃÄ¤¬²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤¬»Ä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»æ¤Ë¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ä¤ê»î¹ç¤Î¹¬±¿¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¾¸¶¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÀ¶ÁÝ¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç»Ä¤·¤¿¿À¸Í¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¾·¤¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡×¤Ï¤³¤Î5Ì¾¡ª
¸½ºß¿À¸Í¤ÏACLE¤ÎÅìÃÏ¶è¤Ç12¥Á¡¼¥àÃæ2°Ì¡¢¹¾¸¶¤Ï3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î8°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ë¹¾¸¶¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£