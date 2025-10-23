明秀日立→亜大→シアトル大→ジョージア大

23日に都内で行われた「2025プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」は、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の指名が大いに話題を集めた。下位指名ではまたも米大学からサプライズが。「とんでもない隠し玉」「サプライズ指名すぎる」とプロ野球ファンも騒然としている。

オリックスは1〜4位まで高校生を指名。5位に大学生をはさんでからの6巡目だった。ジョージア大・石川ケニー投手を指名した。

明秀日立時代には春夏の甲子園で活躍。その後は亜大に進学し、1年時中軸を打つなど活躍していた中、昨年から米国のサマーリーグに参加。その後シアトル大に編入し、今季からジョージア大へと移っていた。牧田スカウトは「高校時代から二刀流として活躍。大学進学後、投手としての才能も開花。今季は全米優勝経験のあるジョージア大に転向し、150キロを超えるストレートに加え、打っても豪快なホームランを放つなど無限の可能性を感じさせるなど、今後の活躍に期待がかかる」とコメントした。

ポテンシャルの高さは抜群だが、さすがにファンも驚きを隠せず「石川ケニーは流石にノーマーク」「これはロマン」「石川ケニーが一番おもしろかった」「超意外なとこきたな」「イケたらマジでアツい」「予想外というかビックリ」と反響が広がった。果たして石川のNPB入りは実現するか。（Full-Count編集部）