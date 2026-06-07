気象庁が6月7日、東海地方と関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。これからの季節は気温だけでなく湿度も高くなります。そんな中、食中毒に注意するよう、政府広報オンラインの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】手洗いだけじゃダメ！？これが「食中毒」を防ぐ3つの“対策”です！公式アカウントは「気温や湿度が高くなる時期は、細菌が原因となる食中毒に注意が必要です」と投稿し、「急な腹痛や下痢、