ベルギー代表はW杯前最後の親善試合で日本代表と同組のチュニジア代表と対戦し、5-0の快勝。開幕迫るW杯へ最高の形で臨むことができる試合となった。62分にチュニジアに退場者が出たことも大きかったが、今シーズンマンチェスター・シティでキレキレだったジェレミー・ドクは2アシスト、さらにチームの顔でもあるケビン・デ・ブライネは1ゴールと役者が躍動した。最後のテストマッチを快勝したベルギーについてスペイン『as』は「