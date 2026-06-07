2019年にアトレティコ・マドリードからマンチェスター・シティに加入し、そこから主力としてチームに貢献してきたロドリ。ポジションはアンカーだが、積極的な持ち上がりから得点にも関与できるMFで、23-24シーズンのプレミアリーグでは8ゴールを記録。前年にはCL制覇に大きく貢献しており、2024年度のバロンドールを獲得した。しかし、24-25シーズンは序盤のアーセナル戦で負傷。右ひざの前十字靭帯を断裂する大怪我を負ってしま