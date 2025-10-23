「DOWNTOWN＋」は松本人志の単独生配信でスタート、更新スケジュールを発表
お笑いコンビ・ダウンタウンのコンテンツを、独自のプラットフォームで有料配信する 新サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が、11月1日21時より、松本人志の単独生配信でスタートすることが決定した。
生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も実施。
そして、生配信の終了時間に合わせ、松本人志がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本人志、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画などを一挙公開する。
また、更新スケジュールについても発表され、11月3日以降は毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本人志のオリジナル作品を更新（※いずれも17時を予定。変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、たくさんの新企画を実施する。浜田雅功についても、新しいコンテンツは追って発表するという。
「DOWNTOWN＋」は月額プラン1,100円、年額プラン11,000円（税込み、定額制）。10月24日12時より公式ウェブサイトで事前受付を開始する。
