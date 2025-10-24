ハリー・ポッターのクリスマスを東京で…「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が帰ってくる！映画の中みたいな「400本超のキャンドル」浮かぶ大広間は初
宙に浮かぶ400本以上のキャンドル、高さ5メートルを超えるツリーやリース、そしてごちそうの数々――今年の冬は、映画「ハリー・ポッター」さながらの“魔法のクリスマス”を都内で体験してみませんか？
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を楽しめる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 – メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京・東京都練馬区春日町1-1-7）。
主人公ハリーがホグワーツ魔法魔術学校で過ごしたクリスマスを再現した特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を昨年、日本で初めて開催したところ、大きな反響を呼びました。このイベントは、本場のスタジオツアーロンドンでも毎年行われていて、世界中からファンが訪れるほど人気なのだそう。
そんな「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」（https://www.wbstudiotour.jp/hogwarts-in-the-snow/）がパワーアップ、満を持してスタジオツアー東京に帰ってきます。2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）の期間限定での開催ですので、お見逃しなく！
初めての人はもちろん、昨年体験した人も楽しめる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」。 3つの今年の見どころを中心に、この時期だけの限定グッズ＆フードを紹介します。注目イベントが目白押しなので、冬のお出かけプランを立てる前に押さえておけば間違いなし！
今年の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の見どころ1つ目は、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒と教授が式典や食事を行う、大広間から。この部屋は、映画「ハリー・ポッター」シリーズに何度も登場し、様々なドラマが生まれた場所です。
スタジオツアー東京でも大人気の大広間。その空中に今回初めて、400 本を超えるキャンドルが浮かびます！ そう、これは映画の印象的なシーンを再現したもの――。
シリーズ1作目の映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で、ハリーたち新入生が初めて大広間に入るなり目が釘付けになったのが、宙にぷかぷかと浮かぶキャンドル。その後のシーンなどでも、宙に浮いたキャンドルが登場します。
今年の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」では、そんな幻想的なシーンをみなさんも体験できるんです。天井からキャンドルの光が降り注ぐさまは、まさに映画で見た光景そのもの！
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のハイライトと言っても過言ではない、この大広間には、昨年も好評だった、高さ5メートルを超えるクリスマスツリーや、一つひとつ手作りされた色とりどりのオーナメント、リースも。ダイニングテーブルには、七面鳥などのごちそう、イギリスの伝統的なスイーツやプレゼントが並び、華を添えます。
また、ハリーが友人たちと過ごしたグリフィンドールの男子寮や談話室も、クリスマス仕様に。イギリスの温かなクリスマスの雰囲気が、スタジオツアー東京で体験できます。
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の見どころ2つ目は、スタジオツアー東京でも人気のあるセットのひとつ、ダイアゴン横丁。そこに今回初めて、雪が降り積もります！
ダイアゴン横丁は、新学期前にはホグワーツの生徒も訪れる、魔法使いのための商店街。1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』では、ここでハリーが不死鳥の尾羽根で作られた杖や、相棒のシロフクロウ・ヘドウィグと運命的な出逢いをしました。
ちなみに、映画でもダイアゴン横丁は大活躍。1作目以降でもたびたび登場するほか、店の並びや建物の角度を変え、3作目『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』では、雪化粧したホグズミード村として再利用されたそう。そんな逸話もあるダイアゴン横丁が、いつもとは違う冬のムードに包まれる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は必見です！
続いては、今年の見どころ3つ目。昨年注目を集めた、雪の中にそびえる荘厳なホグワーツ城の模型がグレードアップ、今年は新たにプロジェクションマッピングを導入します。空間全体がしんしんと降りしきる雪景色になる、ダイナミックな演出も相まって、まるで映画の中に迷い込んだかのように錯覚しそう！
降り積もる雪と温かな光が織りなす“魔法界の冬”は、映画ファンはもちろん、クリスマスシーズンのお出かけスポットとしても要チェックです！
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のもう一つのお楽しみ、フード＆グッズ。映画のシーンからインスパイアされたフードも、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の期間中は特別仕様になって登場。雪をイメージした白いスイーツをはじめ、多彩なメニューが揃います。その中でもクリスマス仕様のアフタヌーンティーは、自慢の逸品なのだそう！
上段には大広間のキャンドル演出さながらのアイシングクッキー。そしてクリスマスツリーのように見えるのはピスタチオ風味のホイップクリームをタルトの上に絞っています。
中段には季節のリンゴを使ったアップルコンポートクレームブリュレ。さらにあまおうを使ったマカロンやフランボワーズベースのノエルケーキがクリスマスの雰囲気を盛り上げてくれます。チェスクッキーは映画のあのシーンを思い出しますが、チェスの駒はランダムで提供されるそうですよ。
下段は談話室のソファーの色をイメージしたクリスマスサンドウィッチセレクションが目を惹きます。クリスマスカラーをイメージしたパイ料理のサーモンクリビヤック、花びらに見えるようなローストビーフグリーンコーンに、冬にぴったりの暖かいクラムチャウダーが添えられています。
このアフタヌーンティーと入場チケットがセットになった「アフタヌーンティーパッケージ」の販売も開始になります。数量限定の「アフタヌーンティー」を事前に予約でき、ツアーをゆったり巡りながら、ティータイムを楽しめるとか。
（予約開始は、11月5日（水）午前10:00予定）
事前のオンライン購入者特典として、スパークリングワインまたはモクテルをお一人につき 1 杯プレゼント。「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間は、「クリスマスアフタヌーンティー」が提供されます。ツアーがより特別な体験になりますね！また、アフタヌーンティーのほかにも、楽しいグルメが盛りだくさん。
雪をイメージしたホワイトバンズが目立つ「クリスマスバックロットバーガー」や、雪化粧が施された「ダイアゴン横丁デザートプレート」、雪の結晶のオーナメントが冬を彩ってくれる「ユールボールパンケーキ」が気分をさらに盛り上げてくれるでしょう。ご馳走感のあるビーフパティやグラフォアをたっぷり使った「クリスマスフィーストピザ」や、シーズンにぴったりな「クリスマスチキンプレート」で、お腹もしっかり満たされること間違いなしです。
さらに、ホグワーツのクリスマス気分を自宅で味わえる限定グッズ、クリスマスコレクションも。本場のスタジオツアーロンドンでも毎年、楽しみにしているファンが多いとか！
スタジオツアー東京の「2025年クリスマス コレクション」（https://harrypottershop.jp/collections/holiday）では、ホグワーツのロゴ入りニットやパーカー、映画のシーンをモチーフにしたパジャマなどのウエア、クッションカバーやブランケット、マグとソックスのセットなど、あったかアイテムが勢揃い。早くも売り切れ商品が出ているから、気になる人はお早めに！
また、クリスマスシーズン恒例のオーナメントにも新作や、スノードーム型が新登場。雪景色のホグワーツ、煌めく大広間、ホグズミードの菓子屋・ハニーデュークスなど、映画の印象的な冬のシーンが楽しめるアイテムは、いくつもコレクションしたくなりそう！
そして、ハリーの相棒のシロフクロウ・ヘドウィグをモチーフにした、あったかアイテムが揃う「ぬくぬくヘドウィグ コレクション」（https://harrypottershop.jp/collections/holiday）も登場。あったかくて、かわいいヘドウィググッズに、自宅やオフィスで癒やされてみては？
「2025年クリスマス コレクション」と「ぬくぬくヘドウィグ コレクション」は、スタジオツアー東京と、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン（https://harrypottershop.jp/）で発売中です。
※各店舗によって取り扱い商品が異なります。
※各商品の在庫には限りがあります。
そして、スタジオツアーをより深く楽しめると人気のガイドツアーも、期間中は「ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」に。普段は間近で見ることができない展示や制作背景を、専属スタッフに約4時間かけて解説してもらえる少人数制のツアーで、今年2月に開始して以来、連日完売するほど好評なのだとか。
しかも「ガイドツアー ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」では、クリスマスの装飾や冬仕様のセットに合わせて、通常のスタジオツアーでは非公開の貴重な小道具も見せてもらえるそう！
「ガイドツアー ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」のチケットは、スタジオツアー東京公式サイト（https://www.wbstudiotour.jp/）にて発売中。貴重な体験ができる、この機会をお見逃しなく！
スタジオツアー東京に、2025年11月８日（土）〜2026年1月12日（月・祝）の期間限定で帰ってくる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」。メインテーマのクリスマスは、映画「ハリー・ポッター」は、友情や絆を象徴する重要な場面として描かれてきました。友達や家族、気の置けない仲間と一緒に「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を訪れれば、忘れられない体験になりそう！
しかも今年は、400本超のキャンドルが宙に浮かぶ大広間、雪化粧したダイアゴン横丁、プロジェクションマッピングの演出でダイナミックになったホグワーツ城……と見どころが満載！そして、クリスマス気分を盛り上げてくれる限定グッズ、雪をイメージした白いスイーツなどのフードなど、注目のイベントも盛りだくさんです。
めくるめく魔法の続きは、みなさんの目で確かめていただけたら――。この冬はいざ、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」へ！
・「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」特設サイト
https://www.wbstudiotour.jp/hogwarts-in-the-snow/
Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.
Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter.
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR.
『ハリー・ポッターと賢者の石』デジタル配信中
ブルーレイ＆DVD発売元/販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
パワーアップした「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が帰ってくる！
圧巻！「大広間」に浮かぶ400 本以上のキャンドル
（左）『ハリー・ポッターと賢者の石』大広間のシーン。
当時は本物のキャンドルを使用も、安全面を考慮し後に視覚効果で処理されることに。
（右）2026年に公開25周年を迎える『ハリー・ポッターと賢者の石』。
2027年にはHBO制作のドラマ版『ハリー・ポッター』が始まるそう！
当時は本物のキャンドルを使用も、安全面を考慮し後に視覚効果で処理されることに。
（右）2026年に公開25周年を迎える『ハリー・ポッターと賢者の石』。
2027年にはHBO制作のドラマ版『ハリー・ポッター』が始まるそう！
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のハイライトと言っても過言ではない、この大広間には、昨年も好評だった、高さ5メートルを超えるクリスマスツリーや、一つひとつ手作りされた色とりどりのオーナメント、リースも。ダイニングテーブルには、七面鳥などのごちそう、イギリスの伝統的なスイーツやプレゼントが並び、華を添えます。
大広間にずらりと並んだツリーやリースは、映画で見たクリスマスの光景そのもの。
大広間の高さ5メートル超のクリスマスツリーに、手作りのオーナメントが輝きます。
大広間のテーブルに並んだ、イギリスの伝統的なスイーツがおいしそう！
イギリスのクリスマスで定番のローストターキーも、大広間のテーブルの上に。
また、ハリーが友人たちと過ごしたグリフィンドールの男子寮や談話室も、クリスマス仕様に。イギリスの温かなクリスマスの雰囲気が、スタジオツアー東京で体験できます。
「ホグワーツ城」にプロジェクションマッピング、雪景色の「ダイアゴン横丁」も今年初
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の見どころ2つ目は、スタジオツアー東京でも人気のあるセットのひとつ、ダイアゴン横丁。そこに今回初めて、雪が降り積もります！
雪化粧のダイアゴン横丁。夜になると怪しげな雰囲気に……。
ダイアゴン横丁は、新学期前にはホグワーツの生徒も訪れる、魔法使いのための商店街。1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』では、ここでハリーが不死鳥の尾羽根で作られた杖や、相棒のシロフクロウ・ヘドウィグと運命的な出逢いをしました。
“APOTHECARY”とありますが、マグル用の薬局ではないのでご注意を。
ちなみに、映画でもダイアゴン横丁は大活躍。1作目以降でもたびたび登場するほか、店の並びや建物の角度を変え、3作目『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』では、雪化粧したホグズミード村として再利用されたそう。そんな逸話もあるダイアゴン横丁が、いつもとは違う冬のムードに包まれる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は必見です！
続いては、今年の見どころ3つ目。昨年注目を集めた、雪の中にそびえる荘厳なホグワーツ城の模型がグレードアップ、今年は新たにプロジェクションマッピングを導入します。空間全体がしんしんと降りしきる雪景色になる、ダイナミックな演出も相まって、まるで映画の中に迷い込んだかのように錯覚しそう！
プロジェクションマッピング効果で、より一体感を味わえるようになったホグワーツ城。
降り積もる雪と温かな光が織りなす“魔法界の冬”は、映画ファンはもちろん、クリスマスシーズンのお出かけスポットとしても要チェックです！
「ホグワーツ」のクリスマスを楽しめるフードも充実！
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のもう一つのお楽しみ、フード＆グッズ。映画のシーンからインスパイアされたフードも、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の期間中は特別仕様になって登場。雪をイメージした白いスイーツをはじめ、多彩なメニューが揃います。その中でもクリスマス仕様のアフタヌーンティーは、自慢の逸品なのだそう！
クリスマス仕様のアフタヌーンティーはいかが？
上段には大広間のキャンドル演出さながらのアイシングクッキー。そしてクリスマスツリーのように見えるのはピスタチオ風味のホイップクリームをタルトの上に絞っています。
中段には季節のリンゴを使ったアップルコンポートクレームブリュレ。さらにあまおうを使ったマカロンやフランボワーズベースのノエルケーキがクリスマスの雰囲気を盛り上げてくれます。チェスクッキーは映画のあのシーンを思い出しますが、チェスの駒はランダムで提供されるそうですよ。
下段は談話室のソファーの色をイメージしたクリスマスサンドウィッチセレクションが目を惹きます。クリスマスカラーをイメージしたパイ料理のサーモンクリビヤック、花びらに見えるようなローストビーフグリーンコーンに、冬にぴったりの暖かいクラムチャウダーが添えられています。
このアフタヌーンティーと入場チケットがセットになった「アフタヌーンティーパッケージ」の販売も開始になります。数量限定の「アフタヌーンティー」を事前に予約でき、ツアーをゆったり巡りながら、ティータイムを楽しめるとか。
（予約開始は、11月5日（水）午前10:00予定）
事前のオンライン購入者特典として、スパークリングワインまたはモクテルをお一人につき 1 杯プレゼント。「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間は、「クリスマスアフタヌーンティー」が提供されます。ツアーがより特別な体験になりますね！また、アフタヌーンティーのほかにも、楽しいグルメが盛りだくさん。
雪をイメージしたホワイトバンズが目立つ「クリスマスバックロットバーガー」や、雪化粧が施された「ダイアゴン横丁デザートプレート」、雪の結晶のオーナメントが冬を彩ってくれる「ユールボールパンケーキ」が気分をさらに盛り上げてくれるでしょう。ご馳走感のあるビーフパティやグラフォアをたっぷり使った「クリスマスフィーストピザ」や、シーズンにぴったりな「クリスマスチキンプレート」で、お腹もしっかり満たされること間違いなしです。
上から「クリスマスチキンプレート」、その右下に「ユールボールパンケーキ」、左下が「クリスマスバックロットバーガー」、画面手前が「ダイアゴン横丁デザートプレート」、その右に「クリスマスフィーストピザ」とクリスマスを盛り上げるグルメが目白押し
あったかアイテムからオーナメントまで、グッズも多彩！
さらに、ホグワーツのクリスマス気分を自宅で味わえる限定グッズ、クリスマスコレクションも。本場のスタジオツアーロンドンでも毎年、楽しみにしているファンが多いとか！
スタジオツアー東京の「2025年クリスマス コレクション」（https://harrypottershop.jp/collections/holiday）では、ホグワーツのロゴ入りニットやパーカー、映画のシーンをモチーフにしたパジャマなどのウエア、クッションカバーやブランケット、マグとソックスのセットなど、あったかアイテムが勢揃い。早くも売り切れ商品が出ているから、気になる人はお早めに！
「2025年クリスマス コレクション」は、オンラインでは既に売り切れ商品も続出。
また、クリスマスシーズン恒例のオーナメントにも新作や、スノードーム型が新登場。雪景色のホグワーツ、煌めく大広間、ホグズミードの菓子屋・ハニーデュークスなど、映画の印象的な冬のシーンが楽しめるアイテムは、いくつもコレクションしたくなりそう！
若い魔法使いに大人気のホグズミードの菓子屋、ハニーデュークスがモチーフ
「ハニーデュークス クリスマス ティーライト」（税込2800円）
「ハニーデュークス クリスマス ティーライト」（税込2800円）
スノードーム、スノードーム型オーナメントは、いくつもコレクションしたくなりそうな予感！
そして、ハリーの相棒のシロフクロウ・ヘドウィグをモチーフにした、あったかアイテムが揃う「ぬくぬくヘドウィグ コレクション」（https://harrypottershop.jp/collections/holiday）も登場。あったかくて、かわいいヘドウィググッズに、自宅やオフィスで癒やされてみては？
あったか＆かわいい“もふもふ”に癒やされたい！「ぬくぬくヘドウィグ コレクション」
電子レンジで温められる、
あったかぬいぐるみ「ヘドウィグ ウォーミーズ®」（税込3200円）
あったかぬいぐるみ「ヘドウィグ ウォーミーズ®」（税込3200円）
ホグワーツの入学許可証をくわえた
ヘドウィグの顔を刺繍「ヘドウィグ コージー ソックス」（税込1500円）
ヘドウィグの顔を刺繍「ヘドウィグ コージー ソックス」（税込1500円）
封筒を模したマグがオシャレ
「ホグワーツ入学許可証マグカップ＆ヘドウィグぬいぐるみギフトセット」（税込3000円）
「ホグワーツ入学許可証マグカップ＆ヘドウィグぬいぐるみギフトセット」（税込3000円）
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のお供に、
フードを被るとヘドウィグになる「ヘドウィグスランケット」（画像右、税込8000円）
フードを被るとヘドウィグになる「ヘドウィグスランケット」（画像右、税込8000円）
ホグワーツへの招待状を夢見るファンのための
「ホグワーツ入学許可証 ブランケット」（画像右、税込5000円）
「ホグワーツ入学許可証 ブランケット」（画像右、税込5000円）
「2025年クリスマス コレクション」と「ぬくぬくヘドウィグ コレクション」は、スタジオツアー東京と、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン（https://harrypottershop.jp/）で発売中です。
※各店舗によって取り扱い商品が異なります。
※各商品の在庫には限りがあります。
そして、スタジオツアーをより深く楽しめると人気のガイドツアーも、期間中は「ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」に。普段は間近で見ることができない展示や制作背景を、専属スタッフに約4時間かけて解説してもらえる少人数制のツアーで、今年2月に開始して以来、連日完売するほど好評なのだとか。
専属の「インタラクター」の案内で、冬のホグワーツの秘密を探る旅へ！
しかも「ガイドツアー ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」では、クリスマスの装飾や冬仕様のセットに合わせて、通常のスタジオツアーでは非公開の貴重な小道具も見せてもらえるそう！
「ガイドツアー ホグワーツ・イン・ザ・スノー特別版」のチケットは、スタジオツアー東京公式サイト（https://www.wbstudiotour.jp/）にて発売中。貴重な体験ができる、この機会をお見逃しなく！
めくるめく魔法の続きは「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」で
スタジオツアー東京に、2025年11月８日（土）〜2026年1月12日（月・祝）の期間限定で帰ってくる「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」。メインテーマのクリスマスは、映画「ハリー・ポッター」は、友情や絆を象徴する重要な場面として描かれてきました。友達や家族、気の置けない仲間と一緒に「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を訪れれば、忘れられない体験になりそう！
しかも今年は、400本超のキャンドルが宙に浮かぶ大広間、雪化粧したダイアゴン横丁、プロジェクションマッピングの演出でダイナミックになったホグワーツ城……と見どころが満載！そして、クリスマス気分を盛り上げてくれる限定グッズ、雪をイメージした白いスイーツなどのフードなど、注目のイベントも盛りだくさんです。
めくるめく魔法の続きは、みなさんの目で確かめていただけたら――。この冬はいざ、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」へ！
扉の向こうには、想像を超える“魔法のクリスマス”が待っている！
【特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催情報】
・実施期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）
・実施内容：「大広間」「ホグワーツ城の模型」「ダイアゴン横丁」「グリフィンドールの談話室」他、クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）
・「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」特設サイト
https://www.wbstudiotour.jp/hogwarts-in-the-snow/
Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.
Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter.
All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR.
『ハリー・ポッターと賢者の石』デジタル配信中
ブルーレイ＆DVD発売元/販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
