ハリー・ポッターのクリスマスを東京で…「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が帰ってくる！映画の中みたいな「400本超のキャンドル」浮かぶ大広間は初

パワーアップした「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が帰ってくる！

圧巻！「大広間」に浮かぶ400 本以上のキャンドル

"魔法界"に冬が到来。「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」へ、ようこそ――。

（左）『ハリー・ポッターと賢者の石』大広間のシーン。

当時は本物のキャンドルを使用も、安全面を考慮し後に視覚効果で処理されることに。

（右）2026年に公開25周年を迎える『ハリー・ポッターと賢者の石』。

（左）『ハリー・ポッターと賢者の石』大広間のシーン。当時は本物のキャンドルを使用も、安全面を考慮し後に視覚効果で処理されることに。（右）2026年に公開25周年を迎える『ハリー・ポッターと賢者の石』。2027年にはHBO制作のドラマ版『ハリー・ポッター』が始まるそう！

大広間にずらりと並んだツリーやリースは、映画で見たクリスマスの光景そのもの。

大広間の高さ5メートル超のクリスマスツリーに、手作りのオーナメントが輝きます。

大広間のテーブルに並んだ、イギリスの伝統的なスイーツがおいしそう！

イギリスのクリスマスで定番のローストターキーも、大広間のテーブルの上に。

「ホグワーツ城」にプロジェクションマッピング、雪景色の「ダイアゴン横丁」も今年初

雪化粧のダイアゴン横丁。夜になると怪しげな雰囲気に……。

"APOTHECARY"とありますが、マグル用の薬局ではないのでご注意を。

プロジェクションマッピング効果で、より一体感を味わえるようになったホグワーツ城。

「ホグワーツ」のクリスマスを楽しめるフードも充実！

クリスマス仕様のアフタヌーンティーはいかが？

上から「クリスマスチキンプレート」、その右下に「ユールボールパンケーキ」、左下が「クリスマスバックロットバーガー」、画面手前が「ダイアゴン横丁デザートプレート」、その右に「クリスマスフィーストピザ」とクリスマスを盛り上げるグルメが目白押し

あったかアイテムからオーナメントまで、グッズも多彩！

「2025年クリスマス コレクション」は、オンラインでは既に売り切れ商品も続出。

若い魔法使いに大人気のホグズミードの菓子屋、ハニーデュークスがモチーフ

若い魔法使いに大人気のホグズミードの菓子屋、ハニーデュークスがモチーフ「ハニーデュークス クリスマス ティーライト」（税込2800円）

スノードーム、スノードーム型オーナメントは、いくつもコレクションしたくなりそうな予感！

あったか＆かわいい"もふもふ"に癒やされたい！「ぬくぬくヘドウィグ コレクション」

電子レンジで温められる、

電子レンジで温められる、あったかぬいぐるみ「ヘドウィグ ウォーミーズ®」（税込3200円）

ホグワーツの入学許可証をくわえた

ホグワーツの入学許可証をくわえたヘドウィグの顔を刺繍「ヘドウィグ コージー ソックス」（税込1500円）

封筒を模したマグがオシャレ

封筒を模したマグがオシャレ「ホグワーツ入学許可証マグカップ＆ヘドウィグぬいぐるみギフトセット」（税込3000円）

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のお供に、

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のお供に、フードを被るとヘドウィグになる「ヘドウィグスランケット」（画像右、税込8000円）

ホグワーツへの招待状を夢見るファンのための

ホグワーツへの招待状を夢見るファンのための「ホグワーツ入学許可証 ブランケット」（画像右、税込5000円）

※各店舗によって取り扱い商品が異なります。

※各商品の在庫には限りがあります。

専属の「インタラクター」の案内で、冬のホグワーツの秘密を探る旅へ！

めくるめく魔法の続きは「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」で

扉の向こうには、想像を超える"魔法のクリスマス"が待っている！

【特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催情報】

・実施期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）

・実施内容：「大広間」「ホグワーツ城の模型」「ダイアゴン横丁」「グリフィンドールの談話室」他、クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）

