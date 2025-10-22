Ìµ¼ºÅÀ¤ÇACLEÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿À¸Í¡¢´Ú¹ñÀªÁê¼ê¤ËÁ°È¾¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£³¼ºÅÀ¡£Á´¤ÆCK¤«¤é¡£J£±²¦¼Ô¤Ï¸åÈ¾¤Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«
¡¡10·î22Æü³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¹¾¸¶FC¤ÈÅ¨ÃÏ¡¦´Ú¹ñ¤Î½ÕÀî¾¾´ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÆüÁ°¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê£°¡Ý£°¡¢J£±Âè34Àá¡Ë¤«¤éÀèÈ¯¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¡£GK¤òÀè·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸¢ÅÄ½¤°ì¤¬Ì³¤á¡¢Á°Àþ¤Ë¤Ïº¸¤«¤éÂÁÌÚ¹¯Ìé¡¢¾®¾¾Ï¡¡¢¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÂçÇ÷Í¦Ìé¤äÉðÆ£²Åµª¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¤é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¡¢³«»Ï£·Ê¬¤ÇCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¤¡¦¥µ¥ó¥Û¥ó¤ËÈïÃÆ¡£¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢10Ê¬¤Ë¤âGK¸¢ÅÄ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Û¥ó¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¼ºÅÀ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤Ë¡£¼ºÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢Æñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À21Ê¬¡¢CK¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¥â¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯£°¡Ý£²¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡36Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àá¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç90¡Ü£´Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿ÂÁÌÚ¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢»°ÅÙCK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¼ºÅÀ¡£43Ê¬¤ËÀäÌ¯¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï£°¡Ý£³¤Ç½ªÎ»¡£¾å³¤³¤¹Á¤ò£³¡Ý£°¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇACLEÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿J£±²¦¼Ô¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
