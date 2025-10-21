今夏に公開されたヒット映画『君がトクベツ』に続き、9月からドラマ『君がトクベツ』がスタートしている。

国民的アイドルグループ“LiKE LEGEND”のリーダー・皇太（大橋和也）と陰キャ女子・さほ子（畑芽育）のウブでキュートな恋の続きは？

原作でいちばん好きなキャラのオファーが

「実は映画とドラマは同時に撮影していました。でも、映画の公開中はドラマの情報が解禁前だったので、すごく言いたかったんですが、お口チャックでした（笑）。映画ではさほ子視点だったけど、ドラマでは皇太視点も見ることができます」

3話（9月30日放送）以降は完全オリジナル展開。映画では描ききれなかったもう1組、ライクレメンバーの遊馬叶翔（木村慧人）と国民的女優・えみか（矢吹奈子）の恋に焦点が当てられている。はたして“言い出せないふたり”の恋は成就するのか？

改めて、遊馬叶翔役のオファーを受けたときの気持ちを尋ねると、

「原作を読んで、いちばん好きなキャラが叶翔だったので“本当にこの役をいただけたんだ!”と、すごくうれしかったです。僕自身、普段は明るい“皇太タイプ”なので、黒髪のクールキャラに憧れを抱いていました。そして、叶翔の不器用で可愛さもあるところが僕は好きですね」

ドラマでは次第に叶翔がメインになる展開だが、

「プレッシャーは少なからず感じましたが、そればかりじゃ楽しめないので、それも楽しむ意識で挑みました。何より叶翔が好きなので、ちゃんとその気持ちを込めれば演じられるはずだと思い、頑張りました」

相思相愛なのに、お互いが変に気を使い合う叶翔とえみかを、どう思う？

「本当にめちゃくちゃムズキュンです! “早く言えばいいのに”“なんでそこ、お互い行かないんだろう？”って台本を読んでいて、すごくむずがゆくなったりしましたけど（笑）。でもそれが可愛さだと思いますし、この作品の魅力だと思います」

「役者業にも力を入れていきたい」

えみかの女性としてのキュートさについて聞くと、

「遊園地デートのシーンでは、恋愛のさしすせそ（“さすが”“知らなかったです”“すごいですね”“センスがいい”“そうなんですね”にがんじがらめになっていて（笑）。バレバレで、すごく可愛いなと思いました。あざとそうとも思うんですが、僕は嫌いじゃないです（笑）」

見るほどに微笑ましく、応援したくなるふたりだと話す。木村自身はストレートにアプローチができるタイプかと聞いてみると、

「はい、そこは頑張ると思います（笑）。恋愛に限らずですが、叶翔ほど待つというか、慎重すぎることはないと思います!」

『君がトクベツ』というタイトルにちなみ、木村にとってのトクベツな人について尋ねると、

「僕はFANTASTICSです! やっぱりグループがあるからこそ、今こうやって映画やドラマに出演することもできている。だから、自分の中で“トクベツ”なのはFANTASTICSでお願いします!」

本作で自身とは真逆のキャラを演じたことで、役者としての幅の広がりを感じたという木村。8月に26歳を迎えている。

「20代も後半に差しかかっているので。FANTASTICSとしてはパフォーマンスがもちろん大前提ですけど、ヒット曲というものを生み出したいです。

個人としては役者業にも力を入れていきたいです。もっともっと幅広い役を演じられる人になりたいし、ゴールデン帯のドラマに出演したり、映画の主演もしたりできるくらいの力をつけていきたいです。“こんな役も演じられるんだ”“あの作品のあの役と、この作品のこの役は同一人物がしているの？”って驚いてもらいたいし、“この役は慧人じゃなきゃ無理”って思ってもらえるような役者さんになりたい。それを実現できるように頑張っていきたいです!」

癒しの時間は……？

FANTASTICSの活動に加え、俳優としての活躍も目覚ましい木村。多忙な日々の中での癒しの時間について聞くと、

「サウナで整った後にサウナ飯を食べる! このセットがいちばんリラックスできます。だいたい“これを頑張る!”というときの前日夜に行きます。実は1回、ライブ前にこのセットをやりに行ったら、リラックスしすぎて。どこか自分の中でふわふわしてしまったので“これはあんまり良くないな”と思い、そこからはやめました（笑）」

ドラマ『君がトクベツ』

毎週火曜深夜0:59〜（MBS）、同深夜1:28〜（TBS）放送中