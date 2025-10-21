映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSが更新され、目黒蓮と浜辺美波の2ショット動画が公開された。

【動画】目黒蓮と浜辺美波の2ショット動画／『ほどなく、お別れです』最新予告映像／ブラックスーツに身を包んだ目黒蓮＆浜辺美波

■目黒蓮＆浜辺美波のお茶目な登場に注目！

動画は真っ白なスタジオ空間で撮影されたもの。浜辺が顔を出して「映画『ほどなく、お別れです』」と言うと、目黒がひょこっと登場し「ほどなく解禁です」と続ける。最後はふたりが「見てね～！」と声を揃えて笑顔で手を振り、和やかなムードで締めくくった。

目黒はショート丈のグレージャケットにストレートシルエットのブラックパンツを合わせたコーディネート。腰の位置で収まるコンパクトな丈感のジャケットが、シンプルながらスタイリッシュな雰囲気を生み出し、ストンと落ちるパンツのラインが脚の長さを際立たせている。

一方の浜辺は、ブラウンのニットに同系色のレーススカートを合わせたフェミニンなスタイル。ふたりの淡いトーンのコントラストが目を引き、ナチュラルな空気感の中に上品さが漂う。

SNSでは「めめスタイル良すぎ」「脚長っ！」「骨格優勝」「ふたりともめっちゃかわいい」「身長差尊い」「身長差激メロ」「美男美女すぎる」「眼福」といった声が寄せられている。

■動画：豪華キャスト集結『ほどなく、お別れです』最新予告映像

なお、解禁されたのは、豪華キャスト集結の最新予告映像。こちらもぜひチェックしよう。

■ブラックスーツに身を包んだ目黒蓮＆浜辺美波

