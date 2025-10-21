昨年大ヒット『赤から牡蠣鍋』が今年も登場 ふっくら広島県産牡蠣は最大20個まで増量可
甲羅が展開する「赤から」（全国約140店舗）は、「牡蠣フェア」を11月4日から来年1月12日まで開催する。
冬の訪れとともに旨味が増した広島県産の牡蠣をぜいたくに使用した『赤から牡蠣鍋』が昨年の大ヒットに応え、今年も期間限定で発売。牡蠣鍋専用に開発されたスープは赤からの特徴を活かしつつ、牡蠣の旨みがより引き立つように改良している。具材の牡蠣は好みで個数を選べ、最大20個まで増量可能。鍋いっぱいに広がる牡蠣の香りと旨みは、まさに牡蠣好きの夢をかなえる逸品。
広島県の穏やかで栄養豊富な海で育まれた牡蠣は、ふっくらとした身と濃厚な旨みが特徴。今回使用するのは、県内でも出荷量トップクラスの生産者による厳格な品質管理を経た上質な牡蠣のみ。安心・安全、そして極上の味わいを届ける。
鍋だけでなく、サイドメニューでも牡蠣の魅力を堪能できるラインナップを用意。食事としても、酒のおともとしてもぴったりな冬限定メニューとなっている。
■メニュー詳細
『赤から牡蠣鍋』 ※2人前より注文可
価格（1人前）：牡蠣3個入り1969円／牡蠣5個入り2189円／牡蠣10個入り2849円／牡蠣20個入り3949円
『カキフライ』
価格：2個539円／3個759円
外はサクッと香ばしく、中はとろけるような旨み。定番ながら毎年人気の一皿。特製タルタルを添えれば、より一層まろやかに。
『カキフリッター（トマトとマヨソース）』
価格：869円
広島県産牡蠣をふんわり衣で包み、軽やかに仕上げた洋風フリッター。トマトの酸味とマヨソースのコクが織りなすクセになる味わい。
『カキとイカのオイル焼』
価格：869円
大粒の牡蠣をイカ、ベーコン、ブロッコリーとともにニンニクの効いたオリーブオイルで煮込んだ一品。牡蠣の旨みがぎゅっと凝縮され、お酒との相性も抜群。
※価格は全て税込
