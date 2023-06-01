切り干し大根は、食物繊維やミネラルがとれるし、ストックしておける便利な食材。もっと積極的に日々の献立に活用したいですよね。食材の組み合わせや発想を少し変えて、デリやカフェにあるような、華やかな一皿はいかがでしょう？新しいおいしさにわくわくしますよ！切り干し大根を上手に使うヒントもどし方水でさっと洗い、水に15 分ほどつけてもどします。ものによって太さや堅さが異なり、食感の好みもあるので、もどし時間は