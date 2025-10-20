極寒の海底、通信は途絶え、酸素はわずか……。実話をもとに、悪夢のような状況に取り残されたダイバーの過酷な救出劇を描くサバイバル・スリラー『ラスト・ブレス』が公開中。リアリティを追求した海底シーンの撮影の裏側を明かすメイキング映像が解禁されている。

“地球上で最も危険な職業”とも称される飽和潜水士のクリス。海底に張り巡らされたパイプラインや通信ケーブルを守る役割を担っているが、視界が閉ざされた水深91メートルの極寒の海底で孤立し、海上との通信手段や酸素供給を失ってしまう。人々はこの若き潜水士の過酷な救出に挑む。

本作を手掛けたアレックス・パーキンソン監督は、水中撮影のプロフェッショナルでもある。映像では、巨大なタンクを用いて深海を再現した撮影風景とともに、パーキンソン監督が撮影を振り返っている。水中シーンはマルタ島の「マルタ・フィルム・スタジオ」で行われ、屋外にある直径100メートル、水深11メートルほどのタンクに海水を入れ、巨大な深海のセットを作った。海水を使用することで深海の粒子が表現できるのだという。撮影は３週間かけ、深夜から夜通し撮影することで、暗く孤独な海底のリアリティを徹底的に再現した。地上で撮影されたものをCGで水中に見せるような技術は一切使用されず、すべてキャストやスタッフが実際に潜水しながら撮影したという。潜水士を演じたシム・リウやフィン・コールは、ほとんどスタント無しで水中での演技に臨んだそうだ。

動画が表示されない方はこちら



作品を鑑賞した清水崇監督（『呪怨』『あのコはだぁれ？』）は、深海のプロフェッショナルが突如“死”に直面する本作について、「普段、意識しない“死”は実は常日頃からすぐ目の前にある。本作は潜水士の実話だが、そんな当たり前の事を改めて意識し、“生”を謳歌しようと思わされる 緊迫の90分……」とコメントしている。

『ラスト・ブレス』公開中

出演：ウディ・ハレルソン、シム・リウ、フィン・コール、クリフ・カーティス

監督：アレックス・パーキンソン 原作:ドキュメンタリー『ラスト・ブレス』(メットフィルム)

脚本：ミッチェル・ラフォーチュン、アレックス・パーキンソン＆デヴィッド・ブルックス

提供：木下グループ 配給：キノフィルムズ

(C)LB 2023 Limited