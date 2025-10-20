¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍøÍÑÄä»ß¤ÎJ3¾¾ËÜ»³²í¡¢½ÉÅ¨¤Î¥Û¡¼¥à¡ÖÄ¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç»î¹ç³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªÄ¶°ÛÎã¤Î¡È3ÆüÏ¢Â³¸ø¼°Àï³«ºÅ¡É
J3¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï17Æü¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëJ3Âè33Àá¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ôÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤ÇÀèÆü¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾ÈÌÀ¤ò»Ù¤¨¤ëÅ´¹üÉôºà¤¬Íî²¼¤·¡¢´ÑµÒÀÊ¤Î°ìÉô¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë»ö¸Î¡Ê¿ÍÅªÈï³²¤ÏÌµ¤·¡Ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤¬Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨»Ä¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¤É¤³¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºº£½µËö26Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î»¾´ôÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Î¥Û¡¼¥à¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÄ¹Ìî¸©¤ª¤è¤Ó»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤ÎÍøÍÑºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÀ¸¡ºî¶È¤ª¤è¤ÓÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÅ´¹üÉôºà¤¬µÒÀÊ¤ËÍî²¼¤·¤¿»ö°Æ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ»ö°Æ¡Ë¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ö¸¡Æ¤²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»Ý¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¶á¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÍè½µËö10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ôÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÂåÂØÃÏ¡¦Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎJ3¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÚÆü¤ª¤è¤ÓÊ¿Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à4»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î³«ºÅ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¡Æ¤²ñ³«ºÅ¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ö°ÆÈ¯À¸°Ê¹ß¡¢Â¾¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤ÎÂåÂØ¸õÊäÃÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÂØ³«ºÅÆü¡¦ÂåÂØ³«ºÅÃÏ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÂè°ìÁªÂò»è¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢J¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤ÓÂÐÀï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤´ÁêÃÌ¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»ö°Æ¤ÎÊóÆ»ÍâÆü¤«¤é¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Ï¢Íí¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂåÂØÃÏ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°Æü¡Ê10·î25Æü¡Ë¤ËJ3¥ê¡¼¥°¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤ËÍâÆü¡Ê10·î27Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃæÆü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸³Æ½ê¤È¤´Ä´À°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
J¥ê¡¼¥°»²ÆþÁ°¤«¤é¡¢¶¦¤ËÄ¹Ìî¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢11·î¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à£²»î¹ç¡¢Ãæ»ß±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºêÀï¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¤¤À³«ºÅÆü»þÅù¤Î·èÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤äÂ¾¶¥µ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¾õ¶·²¼¤À¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°³«ºÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿®½£¥µ¥Ã¥«¡¼Á´ÂÎ¤Ê¤é¤Ó¤ËÂ¾¶¥µ»¤È¤â¶¦Â¸¶¦±É¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÆüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î³«ºÅ»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¼¨¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢ºÇ¿·¤Î·èÄê¾ðÊó¤ò¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ê¤é¤Ó¤Ëº£¸å¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Ê¸Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËJ3Âè33Àá¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥ívs¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡¢¤½¤·¤Æ2Æü¸å¤Î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥×¡ÊWE¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¡ËÂè1Àá¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹vs¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£
º£²ó¡¢Î¾»î¹ç¤Î´Ö¤Î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾¾ËÜ¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ôÀï¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÛÎã¤Î¡Ö3ÆüÏ¢Â³¸ø¼°Àï³«ºÅ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
J¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈËÜÊª¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾ËÜ¤ÈÄ¹Ìî¤Î¡Ö¿®½£¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡£Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤â´Þ¤àßõÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÎ¾¼Ô¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
Ä¹Ìî¤âÆ±Æü¡¢¡Ø¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó»ÈÍÑÄä»ß¤Ë¤è¤ëÄ¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó»ÈÍÑÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥° Âè33Àá ¾¾ËÜ»³²íFC ÂÐ ¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Î·èÄê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¹Ìî»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨µÄ¡¢¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ»³²íFCÍÍ¤È¤ÏÄ¹Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÇ®¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Ìî¤ÎÃÏ¤Ç¶¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇNAGANO¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅö¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ò¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶ÈÍÍ¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê¾å¤Î·Ð°Þ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºêÀï¤È¡¢11·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à2»î¹ç¡Ê15Æü¤ÎFCÂçºåÀï¤È29Æü¤Î¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¡Ë¤Î³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê¤¬¤¤¤Þ¤ÀÄ´À°Ãæ¡£
¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÂè°ìÁªÂò»è¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¸¡Æ¤²ñ¡×¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¤Î³«ºÅÆüÄøÅù¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£