¡¡£²£°ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£³£¸£¸±ß£²£µÁ¬¹â¤Î£´Ëü£¸£¹£·£°±ß£´£°Á¬¤ÈÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£¸²¯£³£³£¶£±Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£²Ãû£¶£´£´£¹²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£´£¸£³¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£°£·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£²£´ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£°Æü¸á¸å¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤ë·Êµ¤²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤¬²þ¤á¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆÃÏ¶ä¤Î¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¼çÍ×³ô²Á£³»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Î°ìÉþ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÎÏ³ô¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÀèÊª¤Ø¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤âÍ¶È¯¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¶¯Ä´Å¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¹âÃÍ¤ÇÁ°¾ì¤ò½ªÎ»¡£¥¶¥é¾ì¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥·ÌÜ¤Î£´Ëü£¹£°£°£°±ß¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú£³£³¶È¼ïÃæ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È¤Î¤ß¡£¥×¥é¥¤¥àÌÃÊÁ¤Î£¹³äÄ¶¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÁ´ÌÌ¹â¾¦¾õ¤Ç¡¢·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¤¬ÇäÇãÂå¶â¼ó°Ì¤ÇÂçÉý¹â¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã£²£¸£µ£Á¡¥£Ô¡ä¤È°ÂÀîÅÅµ¡¡ã6506¡ä¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡ã6920¡ä¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¤¬´è¶¯¡£¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡ã6954¡ä¤ä¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8411¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢¡ã3853¡ä¤ä¸ÅÌîÅÅµ¤¡ã6814¡ä¡¢£Á£Î£Ù£Ã£Ï£Ì£Ï£Ò¡ã5032¡ä¤¬µÞ¿¤·¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢£Ê£Ø¶âÂ°¡ã5016¡ä¤ä½»Í§¶âÂ°¹Û»³¡ã5713¡ä¤¬ÆðÄ´¡£ÎÉÉÊ·×²è¡ã7453¡ä¤È¥¢¥¹¥¯¥ë¡ã2678¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã7071¡ä¤¬°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
