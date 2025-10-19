また足の小指をぶつけた！痛がる母のために小2の娘がとった”まさかの行動”

【スナック千代子へいらっしゃい #127 子どもの頭は柔らかい】

わからないことは何でも「チャッピー」に聞く、という子どもが増えているという。チャッピーは、OpenAIのAIチャットサービス「ChatGPT」のこと。

子どもの探究心に応えるツールがあるのは親としてはありがたいことだが、一方で、子ども自身の思考力や発想力が育たないのではと心配する親も少なくない。

小学生の子を持つ保護者を対象にした、子どもの生成AI活用に関する調査（※）によると、自分の子どもが生成AIを使うことに対してメリットとデメリットどちらを感じるかを聞いたところ、「メリットだと感じる」が17.0%、「デメリットだと感じる」が6.0%である中、「どちらもある（両方感じている）」が63.5%と最も多い結果に。

「デメリットだと感じる」 「どちらもある（両方感じている）」を選んだ人にデメリットだと感じる理由を聞いたところ、「自分で考える力や思考力が低下しそうだから」（59.0%）が最も多かったという。

そんななか、子どもの自由な発想力を改めて感じるのが、2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんの小2の娘さんのエピソード。足の小指を何かしらの角にぶつけがちな横峰さんを見て、娘さんがしたこととは……？

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

頻繁に足の指をぶつけます。その頻度の高さを思うと、自分の足の可動域を見誤るにも程があります。そういえば、子どもたちと一緒に習っている空手の稽古でも「足の距離感がいつもちょっとおかしいね」と言われがち。

40年以上生きていてそうなのだから、私の足さばきのセンスはきっともう治らない。

こればっかりは無意識のことですから、正直どうしようもありません。ぶつけた痛みに悶絶する瞬間まで足の小指をぶつけるだなんて思ってもみなかったんですもの。気をつけようと意識したところで、痛みがなくなるころにはそんなこと忘れています。家具の位置を変えたって無駄無駄。

そんな私の様子を見かねた娘のゆめこ（愛称）が呆れ気味に、「仕方ないなあ。ちょっと待ってて」なんて言うものですから、一体何が起こるのか楽しみに見ていたのですが、待てどくらせどなにも起こらない。座禅のようなポーズでただただ黙っています。

聞けば、「あなたが足の指をぶつけてしまっても痛くないように世界が柔らかくなるよう祈ってる」のだそうで、私はもう……色々震えました。

いつも塩対応なくせに、その実、愛情深いところだとか、頭の柔らかさだとか、発想のスケールの大きさだとか、いちいち心を持っていかれて、感謝を伝えようにも気の利いた言葉がまったく思い浮かびません。自分の思考の瞬発力のなさに腹が立つ。

子育てって、究極の「脳トレ」なんじゃないかと思います。

