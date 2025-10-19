ハトはアートの達人!? 西洋画と日本画を見分ける驚きの能力とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ハトは絵画の違いを見分けられる

身近な存在として知られるハトですが、実は驚くべき「芸術的な目」を持っていることがわかっています。ある研究によると、ハトは人間が描いた「西洋画」と「日本画」の違いを識別できるのだそうです。

この研究では、ハトにゴッホやピカソといった西洋画と、浮世絵などの日本画を見せ、それぞれに報酬を与える学習を行いました。すると、ハトたちは訓練後に初めて見る絵であっても、それが西洋画か日本画かを高い確率で正しく判断できるようになったのです。

研究者たちは、ハトが絵の構図や色使い、線の太さなどの視覚的特徴をもとに識別していると考えています。さらに驚くことに、単に訓練された絵だけでなく、別の画家が描いた新しい絵でも正答率が高かったことから、ハトは個別の作品を記憶しているわけではなく、「ジャンル」としての違いを見分けている可能性が示されました。

ハトの視覚は人間以上に優れており、紫外線まで見分けられることが知られています。その高い視覚処理能力が、絵画の微細な差異を感じ取ることを可能にしているのでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之