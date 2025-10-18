¹ñÀªÄ´ººÌ¾Êí¡¢Ä´ºº°÷Ê¶¼º¡¡101À¤ÂÓ¤«¡¢Ä»¼è¡¦¶¹Á
¡¡Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤Ï18Æü¡¢2025Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¡¢Ä´ºº°÷¤¬¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤à½ñÎà¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½ñÎà¤ÏÃ´ÅöÃÏ¶è¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤Î»áÌ¾¤ä½»½ê¤Ê¤É¤¬°ìÍ÷¤Ç¤¤ëÌ¾Êí¤äÃÏ¿Þ¤Ç¡¢ºÇÂç101À¤ÂÓÊ¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¹Á»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ºº°÷¤Ï60Âå¤Î½÷À¤Ç¡¢17Æü¤ËÌ¤²óÅú¼Ô¤Ë¹ñÀªÄ´ºº¤Î²óÅú¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¿¤áÆ±»ÔÆâ¤ÎÀ¤ÂÓ¤òË¬Ìä¡£µ¢Âð¸å¡¢½ñÎà¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ÎÊ¶¼º¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£17¡Á18Æü¤ËÄ´ºº°÷¤ä»Ô¿¦°÷¤é¤¬Ã´ÅöÃÏ¶è¤äÄ´ºº°÷¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤òÁÜ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¹Á»Ô¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¤òË¬¤ì¤Æ»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£