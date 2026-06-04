６月４日の裁判では内田被告の被告人質問が行われたほか、弁護側が内田被告が書いた謝罪文を読み上げました。旭川地裁前から中継です。午後３時ごろに終わった４日の裁判では、弁護側の被告人質問で、内田被告が涙を流しながら遺族に謝罪しました。被告人質問の中で内田被告は、言葉を詰まらせながら遺族に対し謝罪をしたのですが、涙を流しながら３０秒以上深く一礼するなどの様子が印象的でした。４日の裁判では、弁護士が内田被