¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¡È»þ·ÏÎó¡É¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ÈþÅÀ¤È¤Ï¡©¡¡¸¶ºî¤ËÄÌ¤¸¤ë¡ÈÄÉ²±¡É¤ÎÉ½¸½
¡¡¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ä¡Ø1ST KISS ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹¡Ù¤Ç¤ÎÌ¾±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¿·³¤À¿¤Î¸¶ºî¤òÂç¤¤¯²þÊÑ¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÏÁ¡ºÙ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ·ÏÎó½ç¤Ë¡Öºù²Ö¾¶¡×¡Ö¥³¥¹¥â¥Ê¥¦¥È¡×¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡×¤Î3ÏÃ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Ã»ÊÔ½¸·Á¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢±ü»³Í³Ç·¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤Ï»þ·ÏÎó¤¬º®ºß¤·¡¢¾¯Ç¯´ü¡¦ÀÄÇ¯´ü¡¦¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤Ï¤Ê¤ì¤¿»þ¶õ¤Îµ²±¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
»²¹Í¡§½éÅÐ¾ì2°Ì¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤ÏÂç·òÆ®¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡©
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î²°¾å¤Ç¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¼ª¤ËÎ®¤ì¤³¤à¡ÖThinking About You¡×¤Ï¼ï»ÒÅç¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤È¤â¤ËÊª¸ì¤òµ®¼ù¤ÎÃæ³Ø»þÂå¡¢¼¯»ùÅç¤ÇÀ¡ÅÄ¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ÎÀ¡ÅÄ¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤òÁÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅöÁ³ºÆÀ¸µ¡´ï¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢À¡ÅÄ¤Ï¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏµðÂç¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤CD¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é¥ì¥Ç¥£¥ª¥Ø¥Ã¥É¤òÄ°¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌÅ¾´¹¤Ë¤ª¤¤¤Æµ®¼ù¤¬À¡ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌÀ¸À¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÊÔ½¸¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¤â¤Äµ²±¤ò¸Æ¤Ó¤ª¤³¤¹ÎÏ¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃÄê¤Î²»³Ú¤Î°ì²»ÌÜ¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤Î´¶³Ð¤äµ²±¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ï¤¿¤·¸Ä¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢À±Ìî¸»¡ÖÎø¡×¤Î¤¢¤ÎÍÛµ¤¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤Ê¤¤Â¤ÎÍí¤ì¤ò»×¤¤¤À¤¹¡£µ®¼ù¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛµ¯¤ÎÇÈ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤¬¼«¼¼¤ÎÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤«¤éÅ·Ê¸¼êÄ¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤«¤é¡¢µ®¼ù¤Ë¤½¤ì¤òÌã¤Ã¤¿Æü¤Î¾ìÌÌ¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¶¯Îõ¤Ê»×¤¤½Ð¤È´¶¾ð¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢°Õ¼±¤ò²áµî¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¤È¤Ð¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»×¤¤¤À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥×¥ëー¥¹¥È¸ú²Ì¡×¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¡¡Ö¥×¥ëー¥¹¥È¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿µ²±¤¬á´¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾®Àâ²È¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥×¥ëー¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿»þ¤òµá¤á¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçÄ¹ÊÔ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ÈÃã¤ËÍî¤Á¤¿¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤òµÅ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÎ¤Îµ²±¤¬á´¤Ã¤Æ¤¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥ëー¥¹¥È¤Ï¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡Öµ²±¡×¤ä¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×º÷¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¡¡¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿»þ¤òµá¤á¤Æ¡Ù¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿´¤Î´ÖÝ¼¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ï¡¢ÆÃÃÊ¡ÖÁÓ¼º¡×¤È¡Öµ²±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿´¤Î´ÖÝ¼¡×¤È¤ÏËÜÍèÉÔÀ°Ì®¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¥×¥ëー¥¹¥È¤Ï¤½¤ì¤òÀº¿À¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡Ö¿´¤Î¸½¾Ý¤Î¡ÊÃÇÂ³Åª¤Ê¡ËÉÔµ¬Â§À¡×¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»×¤¤¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»×¤¤¤À¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¿´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¤â¥×¥ëー¥¹¥È¤Ï¡Ö¥×¥ëー¥¹¥È¸ú²Ì¡×Åª¤ÊÁÛµ¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö»ä¡×¤Ï·¤¤òÃ¦¤´¤¦¤È¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥Öー¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö»ä¤Î¶»¤Ï¤Ê¤Ë¤«ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¿À¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤ÏÓË°ö¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢ÌÜ¤«¤é¤ÏÎÞ¤¬¤È¤á¤É¤Ê¤¯Î®¤ì¡×¡Êp.351¡Ë¤ë¤È¤¤¤¦½Ö´ÖÅª¤Ê¾ðÇ°¤Î²£°î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¡×¤ÏÁÄÊì¤ÎËäÁò¤«¤é°ìÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÁÄÊì¤Ï»à¤ó¤À¡×¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤Ë»ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ»×¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ä¡×¤¬À¸Á°¤ÎÁÄÊì¤ËÈ¯¤·¤¿Ûù¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ú¤Ú»¤é¤»¤¿ÁÄÊì¤Î´é¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¼Õ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ä¡×¼«¿È¤À¤Ã¤¿¡£¸Î¿Í¤Ë¶ô¤é¤ï¤»¤¿¶ìÄË¤ò»×¤¦¤È¡Ö»ä¡×¤Î¿´¤¬ÄË¤à¤Î¤À¡£
»ä¤¬ÁÄÊì¤òËÜÅö¤ËÁÛ¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¶ìÄË¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¸ç¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÄÊì¤Îµ²±¤ò»ä¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¶ìÄË¤ÎÅ£¤¬¤â¤Ã¤È»ä¤Î¤Ê¤«¤Ë¿©¤¤¤³¤á¤Ð¤¤¤¤¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¶ìÄË¤ò¤³¤È¤µ¤éÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î¶ìÄË¤òÈþ²½¤·¤è¤¦¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Êp.358¡Ë
¡¡¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤³¤È¤Ï´ÅÈþ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°Ù¤µ¤ì¤¿¹Ô°Ù¡¢È¯¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¿Í¤Ï¡Ö¶ìÄË¤ÎÅ£¡×¤òÈéÉæ¤ËÂÇ¤Á¤³¤Þ¤ì¤ë¡£´ä½®±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤³¤ó¤Àµ®¼ù¤Î¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¶ìÄË¤ÎÅ£¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æµ®¼ù¤Ë¤á¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Å¤±¤ë¡£¶¿½¥¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸ì¸»¤¬¡Önostos¡×µ¢¶¿¡Ü¡Öalgos¡×¿´¤ÎÄË¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤¢¤¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤ÏÄË¤¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¡Ö¶ìÄË¤ÎÅ£¡×¤ò¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«--¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ï¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë±þÅú¤¹¤ë2»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
±ü»³Í³Ç·¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬À¸¤¤ë
¡¡¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼çÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ü»³¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ò¤¤¤Þ¡¦¤³¤³¡Ó¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤ß¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¸½Áü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤Ï¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥é¥ó¡¦¥Ð¥ë¥È¤¬¡ØÌÀ¤ë¤¤Éô²°¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿ÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼Âºß¤ÈÉÔºß¤ÎÃè¤Å¤ê¾õÂÖ¡×¤òµÄÏÀ¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤¬¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔºß¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±ü»³¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÆü¡×¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡Ö¼Ì¿¿¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤ÎÃæ¤Î°ìÅÀ¤¬¼Ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ÊÎ¬¡Ë¡Ê¢¨¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡£¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¤½¤ÎÁ°¸å¡×¤Þ¤Ç¤â¤ò±Ç¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë»þ´ÖÅª¤Ê²û¤ò»ý¤Ä¡£±ü»³¤Ï±Ç²è¤¬Êú¤¨¤ë¤½¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ä¡Ö¤½¤ÎÁ°¸å¡×¤ò»×¤ï¤»¤ëÍ¾Çò¤ò¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Ë±Ç¤·¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡ØÉÃÂ®¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¼«ÂÎ¤¬¤â¤¦¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤äº£¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¡ÖÁ°¡×¤ò¤Ê¤Ä¤«¤·¤ßÁÛµ¯¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£±ü»³¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Âºß¡¿ÉÔºß¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡ØÉÃÂ®¡Ù¤ÎÊª¸ìÀ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¼Ì¿¿¡×Åª¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç»£¤é¤ì¤¿ºù¤ä³¤¤ÎÉ÷·Ê--¤½¤³¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿É÷·Ê¤ò¸«¤¿¿ÍÊª¤Î¾ð½ï¤ä¤½¤Î´¶¾ð¤Î¤æ¤¯¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¡×¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Ë¤Ï»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÉÃÂ®¡Ù¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤Ï¿·³¤À¿¤Î¸¶ºî¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£ÅÏîµÂçÊå¤Ï¡Ø¥»¥«¥¤·ÏÆþÌç¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìµ¿ÍÉ÷·Ê¤ò±Ç¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¿·³¤ºîÉÊ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤Þ¤¿´ä°æ½ÓÆó¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ù³°¡×ÉÁ¼Ì¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´ä½®±Ø¡¦¼ï»ÒÅç¤¬¡Ö¹Ù³°¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ä°æ¤Î¡Ø²Ö¤È¥¢¥ê¥¹¡Ù¤¬´ä½®±Ø¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âËÜ½ñ¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬¡¢ÅÏîµ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¡Ø¹Ù³°¡Ù¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¸ÇÍ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿Îò»ËÅªÊ¸Ì®¤ä¶¦Æ±ÂÎ¤Îµ²±¤¬Ã¦¿§¤µ¤ì¡¢°ÕÌ£¤È¼Â¼Á¤òÃ´¤Ã¤¿¡Ø¿Í´Ö¡Ù¤Î±Æ¤¬¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Ê¾ì½ê¡×¡Êp.215¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌµ°ÕÌ£¡¦Ã¦Ê¸Ì®Åª¤ÊÉ÷·Ê¡×--¤À¤ì¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿É÷·Ê¤À¤«¤é¤³¤½´ÑµÒ¤Ï¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤ß¤º¤«¤é¤Îµ²±¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¸«½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤³¤«¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤ò¸«¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤¤Îµ²±¤ò»×¤¤¤ª¤³¤½¤¦¤È¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¥Èー¤Î¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Öµ²±¤Î¡ØÀ©ºî¡Ù¡×¤ò»Ï¤á¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤ÆÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿µ²±¤Ï¼ÂºÝ°Û¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ª°ã¤¤¤äÙÔÂ¤¤ò´Þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¿·³¤¡¿±ü»³¤ÎÉÁ¤¤¤¿É÷·Ê¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡¢´ÑµÒ¤¬µ²±¤ò¡ÖÀ©ºî¡×¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤Î¤À¡£
¡¡¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Ïµ®¼ù¤äÌÀÎ¤¤¬¡Ö»×¤¤¤À¤¹¡×ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢´ÑµÒ¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤ÎÊª¸ì¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£¡ØÉÃÂ®¡Ù¤¬»×¤¤¤À¤µ¤»¤¿µ²±¡¢¡ØÉÃÂ®¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆóÅÙ¤È»×¤¤¤À¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¤òÊú¤Äù¤á¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ä¤Å¤±¤ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥×¥ëー¥¹¥È¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿»þ¤òµá¤á¤Æ8¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡¢2015Ç¯¡Ë»°Â¼¾°±û¡Øµ²±¤È¿ÍÊ¸³Ø¡Ù¡Ê¾®Ä»Í·½ñË¼¡¢2021Ç¯¡ËÅÏîµÂçÊå¡Ø¥»¥«¥¤·ÏÆþÌç¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡¢2025Ç¯¡Ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¥Èー¡ØÆü¾ïÅª¼ÂÁ©¤Î¥Ý¥¤¥¨¥Æ¥£ー¥¯¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡¢2021Ç¯¡Ë
»²¾È¢¨ https://www.google.com/url?q=https://www.1101.com/n/s/yoshiyuki_okuyama/2022-02-11.html&sa=D&source=docs&ust=1760686788017299&usg=AOvVaw0jzXYZT_FahHYPQANHs8Dq¡ÊÊ¸¡áÃ°ÅÏ¼ÂÌ´¡Ë