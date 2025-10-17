iPhone 17本音レビュー！ 1カ月使ってみて感じた「満足感」の正体
筆者が「iPhone 17」を手に入れて約1カ月。使用感にもすっかり使い慣れてきた今、iPhone 17を使い込んでみて感じた使用感やよい点、気になる点などをご紹介します。
ちなみに、以前まで使用していたのは「iPhone 12 Pro Max」です。大型ディスプレイモデルから標準サイズの新機種へ乗り換えてみて、どのような変化を感じたのかも率直にお伝えしたいと思います。
手に取るたびにワクワクし、自分が持っていること自体に満足感があります。「道具を使う」、それ以上の体験を与えてくれるのがiPhone 17だと実感します。
とはいえ、やはりカメラ部分の出っ張りは少し気になります。最小限に抑えられているとは思いますが、もしこの突起がなければ完璧なのに、と感じずにはいられません。
持ったときのフィット感は、以前よりかなり向上しています。握りやすさが増していて、しっかり手に収まって安定感もあります。落とさないか心配でケースなしで使うのは不安でしたが、これなら素のままでも使いたくなります。
ディスプレイは6.3インチで、実際に使ってみて「操作性を確保できるちょうどよいサイズ」だと感じました。以前のiPhone 12 Pro Maxは6.7インチもあり、常に両手で操作せざるを得なかったのですが、iPhone 17は片手操作がしやすいです。
右手だけでは画面上部に指が届きにくかったり、左側の操作がしづらかったりした以前の不便さが、今回はありません。
大きな画面は電子書籍や動画視聴には適していますが、iPad miniやMacなど他の大きなデバイスを持っている場合、それほど恩恵を感じません。機動性や使い勝手を重視するなら、取り回しのよいこのサイズが最適だと感じました。
例えば、町中で面白いものを見つけたとき、以前のiPhone 12 Pro Maxだと「大きくてポケットから出すのが面倒だな」と思いがちでした。しかし、iPhone 17は素早く取り出せて、すぐにシャッターが切れます。
「思いついたことをすぐメモする」「見つけた出来事をSNSに投稿する」「気になることを検索する」。そう思った瞬間にすぐ行動に移せるのがiPhone 17の大きな魅力です。
これはサイズだけでなく、チップ性能の向上や「アクションボタン」「カメラコントロール」などの新機能も関係しています。
それらが組み合わさった結果、iPhone 17は「反射的に使えるモバイル端末」として、今の自分に欠かせない存在となりました。
個人的には「高画質」な映像より、「滑らかに動く映像」の方がより魅力的だと感じました。
特に、iOS 26のリキッドグラスデザインとも相性がよく、指の動きにぴったり追従する感覚が心地よいです。透明感ある液体ガラスが滑らかに動く様子も美しく、引き込まれます。
もちろん画質でいえばデジタルカメラの方が上回りますが、スマートフォンの手軽さにはかないません。いつでも持ち歩いていますし、サッと取り出してすぐ撮影できる点が大きな魅力です。
普通に撮っても「そこそこいい写真」になるのがiPhone 17の強みだと実感しました。
加えて、個人的に「次世代ポートレート」機能がとても気に入っています。以前は「カメラを起動→ポートレートモードに切り替え→撮影」と手間がかかりましたが、今は普通の写真モードのままでポートレートが有効になります。
この一手間減るだけで、撮影が一気に楽しくなり、気軽にボケ味のある写真を撮るようになりました。
これまでは家族やペットの写真が中心でしたが、最近はSNS投稿用の写真や外出先の思い出も多く残すようになりました。次世代ポートレート自体はiPhone 17より前からあった機能ですが、私にとっては改めて感動できる体験でした。
セルフィーや家族写真はもちろん、YouTubeなどの動画配信でも活躍できそうです。今まで背面カメラで頑張っていた人も、これからは画面を見ながら気軽に撮影や録画ができるようになります。
しかし、多くの人にとってiPhone 17は、必要十分どころか、十分過ぎるほど満足できる1台だと感じました。
スマートフォンは頻繁に買い換えるものではないので、選ぶ際はつい慎重になります。ただ、「そろそろiPhoneの買い換えを考えている」という人には、最適な選択肢になると思います。
私はこれから3〜5年くらいは使い続けるつもりなので、大切に使い込んでいきたいです。
(文:ばんか（インターネットサービスガイド）)
