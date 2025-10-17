森香澄、“何回も告白された”一途な男子との胸キュンエピソードに「ドラマにできますね」の声

10月16日、フジテレビ系『トークィーンズ』に、森香澄が出演。一途な男子に何度も告白された過去を明かした。

【関連】森香澄、男性上司からのハラスメント経験を告白「お断りしたんです」「2週間ぐらい…」

番組で告白に関するトークが展開された流れで、森は、「小学校1年生の時にまず告白してくれた男の子がいて、その子が小学6年生の卒業の時にもう1回告白してくれたんですよ」と明かした。

続けて、「付き合うとかって私たちの年代はなかったんで、小学生とかは。なんで、『ありがとう』みたいな感じで卒業」と振り返りつつ、同じ男子から中学3年生の卒業式の時も告白され、高校3年生の時にはサッカーの試合に呼ばれたと回想。

しかし、大学入試と日程が被ってしまったため、試合を見ることはできなかったといい、「大学生になった時にもう1回告白してくれたんですけど、その時お付き合いしてる人がいたので“ごめんなさい”っていうふうにお断りしたら、『付き合ってほしいわけじゃなかった』と」「『今までずっとあなただけを好きだったけど、もう僕も次に進むし、だけどこの気持ちに最後終わりを迎えたかったので』みたいな感じで言われて」と明かした。

さらに、「そこから会ってないんですけど、そこから毎年、『今年も誕生日おめでとう』っていうのが、今でも届く」と、現在も交流が続いていると話し、周囲からは、「ドラマにできますね」「お酒入ってたら泣いてました」といった声があがっていた。