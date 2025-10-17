この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【ADHD・不登校経験あり】友達が休むと自分も休む子どもへの対応法」と題した動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、親から寄せられた子育て相談について見解を語った。動画内では、ADHDを抱える高校1年生の息子が「友達が学校を休むなら自分も休む」と話し、親としてどう対応すべきか悩む母親の相談が取り上げられた。



道山さんは冒頭で「結論から言うと、友達が休むから休むというのは認めてはいけません」と明言。理由について「これを一度認めてしまうと、クセになり、子どもの将来に悪い影響を及ぼす」とした。また「会社でも『同僚が休むから自分も休む』は通用しない。学校も同じで、体調不良以外で人に流されての欠席は認められない」と社会性の重要さに言及した。



さらに、「友達と自分は別、と分けて考えることが大切ですが、本当に理解してもらうには“愛情バロメーター”を日頃から高めておくことが重要」と、親子関係の土台づくりにも言及。「好きなご飯を作ったり、話を聞いたり、日常の小さな活動で子どもは親の話を聞くようになる」と、愛情を積み重ねることの大切さも説いている。



加えて、道山さんは問題の本質にも鋭く着目。「本音で『友達が休むから休む』と言っているのではなく、実は学校に行きたくない理由が隠れている場合が多い」とし、「一度しっかり理由を聞いてみて、いじめや先生との関係などあれば学校と相談するのも良い」とアドバイスした。「高校は義務教育ではないので無理してまで通う必要はない。本人に働くなど他の選択肢も提案するのも一つ」と柔軟な選択肢も提案している。



また、ADHD特有の“衝動性”も要因となっている可能性について「衝動的に『今日休む』となっている場合は、一旦落ち着かせてから再度話すと、本人も冷静になって学校に行けることがある」と実践的なヒントも紹介。発達障害が強く出る場合は「公認心理師など専門家への相談も選択肢」と語った。



最後に「無理に否定するのではなく、子どもとじっくり向き合い、一呼吸おいてから話してみてください」と締めくくり、温かいアドバイスで動画を結んでいる。