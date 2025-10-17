【ワシントン＝向井ゆう子】米司法省は１６日、第１次トランプ政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏が、機密情報の不適切な取り扱いに関する罪などで連邦大陪審から起訴されたと発表した。

ボルトン氏はトランプ大統領から解任された後、政権の内情を暴露する回顧録を出版しており、起訴はトランプ氏による政敵への「報復」とみられている。

ボルトン氏は「タカ派」として知られ、２０１８〜１９年、トランプ氏に仕えたが、北朝鮮政策などでトランプ氏と激しく対立し、解任された。その後に出版した回顧録は、機密情報が含まれているかどうかを巡り論争になり、トランプ氏が内容を否定していた。

２次政権発足後、トランプ氏は、ボルトン氏の機密情報へのアクセス権限や身辺警護を取り消した。８月には、米連邦捜査局（ＦＢＩ）がボルトン氏の自宅などを捜索していた。

トランプ氏は大統領選中から自身の政敵への報復を公言してきた。これまでに、１６年大統領選に絡む「ロシア疑惑」の捜査を指揮したジェームズ・コミー元ＦＢＩ長官や、トランプ氏の一族が経営する企業を訴追したニューヨーク州司法長官が起訴されている。