身分を隠したプリンセス

米国の雑誌の最新号でニューヨーク州の弁護士・小室圭さんと結婚した秋篠宮家の長女、小室眞子さんが表紙と特集記事で取り上げられている。表紙に印字されるタイトルは「Princess Incognito」。身分を隠した、お忍びのプリンセスくらいの意味になるだろうか。内容を紹介しながら宮内庁内の反応についても触れる。

小室眞子さんが表紙を飾った「タウン＆カントリー」は1846年創刊のライフスタイル誌で、読者には富裕層やそれにあこがれる層、経済的、社会的地位が高い層が多いとされる。

雑誌の表紙を飾った小室眞子さん

そんな雑誌の最新号の表紙に眞子さんが選ばれ、日本の皇室制度や圭さんとの結婚、渡米後の暮らしなどについてロングストーリーで展開されている。記事のタイトルは「身分を隠したプリンセス：元皇族の小室眞子はいかにして逃れたのか」――。

まずは少し長くなるが、ネット版に記された記事の内容を紹介しておこう。

英王室との対比

記事は一貫して小室さん夫妻に好意的なトーンで書かれている。

ライターのティム・ティーマン氏は専門家のコメントを引いて《もしあなたが街で小室さん夫妻に会っても、すぐには見分けがつかないでしょう。だからこそ、彼女たちの物語はこれほどまでに印象深いのです》と指摘。

英国王室を離れたハリー王子とメーガン妃と比較し、彼らが展開した書籍の出版、Netflixとの契約、各種のインタビュー、インスタグラムでの発信の数々とは対照的に、小室さん夫妻は《真にプライベートな生活を送ることは可能だということを示した》とした。ハリー王子らはメディア露出により大金を手に入れたが、小室さん夫妻はそうした誘惑に負けなかった旨も記されている。

また、日本の皇位継承のルールにも言及し、《男系男子の継承は多くの批判や議論の的となってきたが、現状、変更されていない》と言及。専門家のコメントから《皇室の女性と一般人が結婚するということは、事実上、その女性は皇室から外されることを意味します》と指摘した。さらに、《眞子さんの結婚で一部の日本人にとって本当に衝撃的だったのは、夫の圭さんがごく普通の家庭で、その母親が多額の借金を抱えていたという事実だ》と続けた。

彼女は成功を収めている

記事は圭さんの母・佳代さんの借金騒動や圭さんのニューヨーク留学を振り返りつつ、2021年10月に2人が結婚し、渡米する前の眞子さんのコメントをこう紹介する。《新しい環境で、ただ穏やかに暮らしたいのです。これから先、様々な困難が待ち受けていると思いますが、2人の力を合わせて乗り越えていきたいと思っています》。ティーマン氏は渡米後の生活について《これまでのところ、彼女は成功を収めている》と綴った。

皇室担当記者の見解を聞いてみよう。

「読んでみて小室さん夫妻のことを知らないアメリカの読者にもわかりやすい内容になっていると感じました。全体的に夫妻に好意的で、日本の皇室制度の問題点を指摘しつつ、眞子さんは圭さんと結婚して静かな生活を選び、現時点でそれはうまくいっているという中身ですね。眞子さんは結婚時の会見で圭さんの留学について“前倒しして海外に拠点を作ってほしいと私がお願いした“と述べており、プラン通りに人生が進んでいるという見方と言えるでしょう」

メトロポリタン美術館で働いている

担当記者によると、今回の記事の中で最も気になったのは「眞子さんは今もメトロポリタン美術館で働いていると考えられている」という記述だという。

「これまでそういったうわさはあったものの確定的な情報はなかったので、少し驚きました」（同）

ただし、「タウン＆カントリー」誌の取材に対し、メトロポリタン美術館の広報担当者は、「眞子さんは美術館の職員ではありません」と否定している。

「眞子さんは渡米するにあたって美術館勤務を切望していたと聞いています。ニューヨークを離れてフルタイムの仕事は難しいにしても自宅などで美術館向けの仕事を続けているのなら、それはそれで興味深い動きだと感じました。それとは別ですが今回、雑誌側は小室さん夫妻にも取材依頼をしたようですが回答はなかったとのことです」（同）

圭さんの法律ビジネスの後押しに

少し前のことだが、圭さんはパーティーなどで自己紹介のあいさつをする際に「皇室とのつながり」を持ち出すことがあると過去にデイリー新潮が報じている。具体的には圭さんが「プリンセスと結婚した小室と申します」といった物言いをするとのことだった【関連記事：「プリンセスと結婚した小室と申します」 関係者が眉をひそめる小室圭さんの“皇室利用” 夫婦で買い物を楽しむ「最新写真」も】。

「今回の雑誌の記事だけを読むと、小室さん夫妻は完全に皇室とは距離を置いた生活を選んだと読者は感じるでしょう。記事の中では、大女優、グレタ・ガルボの晩年と眞子さんの類似性を指摘するところもありましたね。映画界を去ったガルボはハリウッドを離れ、ニューヨークで地味な生活をしていたそうで、これが眞子さんの現在に通じる、と。

そのことと“プリンセスの夫”のアピールは、芸能人やセレブリティが時にプライバシーを切り売りするのにちょっと近いスタンスのように思います。これは雑誌が描いたストーリー、“身分を隠したプリンセス”とは相容れないものですがね」（同）

「プラスに働くでしょう」

「宮内庁からは”米国で皇室ブランドは絶大だ””間接的ながら圭さんのビジネスにプラスになるのかもしれない”といった声も聞こえてきます。いずれにせよ伝統ある雑誌のカバーストーリーになったこと自体は、”つかみのあいさつ”として”プリンセス”を使うのであればプラスに働くでしょう」（同）

記事の中で比較対象とされたヘンリー王子とメーガン妃の場合、Netflixとの契約だけで1億ドル（150億円）を手にしたと伝えられていた。そうしたチャンスを放棄したという点においては小室さん夫妻はストイックだという評価もできる。記事全体の好意的なトーンにはこのあたりも影響しているようだ。圭さんのアピールなどは小さなこと、という受け止め方もありえるだろう。

デイリー新潮編集部