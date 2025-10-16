【マガツキ】 10月16日 発売 価格：22,000円

コトブキヤは、フィギュア「マガツキ」を10月16日に発売する。価格は22,000円。

本商品は、同社美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、「マガツキ」を初スケールフィギュア化したもの。武装解除寸前まで追い込まれたシチュエ―ションを存分に表現している。

プラモデルでは再現不可能だった肉体の柔らかさや、シチュエーションをよりリアルに再現する為に各所に施した細かな塗装表現が見どころ。前掛けはマグネットを採用することで取り外すことができる。展示用のアクリル台座が付属（台座なしでも自立可能）。

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

※限定特典「表情替えパーツ」：商品の発売日以降は、商品ページから特典付アイコンや限定特典の表示が無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

※「マガツキ」以外の商品は付属しません。

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。