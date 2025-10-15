¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¶¦±É³Ø±à»þÂå¡Ö¡Ê½©ËÜ¡ËÈþ¶õ¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤³¤È¡¢±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡Ê±¦¡Ë¤È¿¹°¦Í£¡Êº¸¡Ë¡¡photo by Fujimaki Goh
Á°ÊÔ¢¡¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ä¡ä
¡¡¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÎÃíÌÜ³ô¡Ö¤Î¤¢¤á¤¤¡×¤³¤È¡¢±§ÅÔÌÚÇµ°¦¤È¿¹°¦Í£¡£¤È¤â¤Ë¤³¤Î½Õ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î19ºÐ¡£¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥óÆþ¤ê¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢Âç³Ø£±Ç¯À¸¤È¿·¼Ò²ñ¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Èº£¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹°¦Í£¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹¡Ë»ä¤Î²È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÁÄÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢½ÇÊì¤µ¤ó¡¢¤¤¤È¤³......¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡Ê°Ê²¼¡¢±§ÅÔÌÚ¡Ë»ä¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë£³ºÐ¾å¤Î·»¤¬Àè¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤Ø°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤â¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·»¤È°ì½ï¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÅìµþ¤Î¶¦±É³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Îý½¬¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±´ü¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤ÏÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éô¼¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÍÛµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê±§ÅÔÌÚ¡ËÇµ°¦¡£Ä«Îý¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Çµ°¦¤Ï°ìÈÖ±ó¤¯¤«¤éÍè¤ÆÌ²¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡Ä«Îý¤âÊü²Ý¸å¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÌ²¤½¤¦¤Ç¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ£²²ó¤°¤é¤¤¥Ó¡¼¥Á¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥Ó¡¼¥Á¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê¿¹¡Ë°¦Í£¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Ë¡Ö»ä¤â¥Ó¡¼¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÀ¸¤ËÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¯¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤ë¤È²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡¡»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¡Ö¤Î¤¢¤Þ¤æ¡Ê°á³ÞÇµ°¦¡õµÆÃÏ¿¿·ë¡Ë¡×¤µ¤ó¤¬¥Þ¥É¥ó¥Ê¥«¥Ã¥×¤È¹ñÂÎ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ³Ø¹»¤Î¹Êó»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãæ£³¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔÌÚ¡Ö¤Î¤¢¤Þ¤æ¡×¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡£Éô¼¼¤Ë¤º¤Ã¤ÈÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£Í¥¾¡¤ÎÉû¾Þ¤À¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¤¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Î¤¢¤Þ¤æ¡×¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤È¥¤¥ó¥É¥¢¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶¥µ»¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¥Ó¡¼¥Á¤«¤é¥¤¥ó¥É¥¢¤ØÊÑ¤ï¤ë»þ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤«¤é¥Ó¡¼¥Á¤ËÊÑ¤ï¤ë»þ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©
¿¹¡¡¤¦¤Þ¤¯Ä·¤Ù¤Ê¤¤¤·¡¢¥º¥Ü¥Ã¤Èº½¤ËËä¤Þ¤ë¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ï¤¹¤ë¤·......¡£ºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡µÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â£±¤Î²Æ¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤«¤é¥¤¥ó¥É¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ê¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¡ËÁ´Á³Æ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤Ç¹â¤¯Ä·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢»ëÌî¤â¹¤¬¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¡¼¥È¤Ë£¶¿Í¤â¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¿Í¤¬¡ËÂ¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ç¤ÎÈôÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡¡photo by Fujimaki Goh
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£¥Ó¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¥¤¥ó¥É¥¢¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢½Õ¹â¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¶¦±É³Ø±à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â£±¤Î»þ¤Ë½Õ¹â¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢¹â£³¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ÏÇÜÁý¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹¡¡»ä¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Î»þ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¹â¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±´ü¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡Í¥¾¡¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤Î»þ¤ÏÎý½¬¡¢Í·¤Ö»þ¤ÏÍ·¤Ö¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ê½Õ¹â¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«½Õ¹â¤Î»þ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¿¹¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¶¦±É³Ø±à¤Ç£¶Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿½©ËÜÈþ¶õÁª¼ê¤¬Â´¶È¸å¤ËSV¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ËÆþÃÄ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼SC¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¤â¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÏÃ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸ÇØ¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¹â¹»¤Ç¤Ï°ìÈÖÇØ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ê½©ËÜ¡ËÈþ¶õ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¿¹¡¡Çµ°¦¤À¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼¥»¥ó¥¹¤¬¹â¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡°¦Í£¤À¤Ã¤Æ¡¢Â®¹¶¤¬ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤è¡£
¥Ó¡¼¥Á¡½¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿¹°¦Í£¡¡photo by Fujimaki Goh
¡½¡½½©ËÜÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡¹â¹»»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬SNS¤Ç¡Øº£¡¢Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡Ê½©ËÜ¤ò¡Ë¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÈþ¶õ¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤ÎÈà½÷¤È¥Ó¡¼¥Á¤Î»ä¤È¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤é±§ÅÔÌÚÁª¼ê¤ÏÂç³ØÀ¸¡¢¿¹Áª¼ê¤Ï¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·À¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡»ä¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ÊªÎ®¤Î»ÅÊ¬¤±¤È¤«¡¢µï¼ò²°¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤È¤«......¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸À¸³è¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±´ü¤äÀèÇÚ¡¢Â¾¤ÎÂç³Ø¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤âÃÎ¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡»ä¤ÏËèÆü¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë£±Ê¬¤ª¤¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤â¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤âÂçÊÑ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµëÎÁ¤âÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë²ñ¼Ò¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¹¡¡¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»î¹ç±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»î¹ç±ÇÁü¤â¸«¤Þ¤¹¤·¡¢YouTube¤ÇÂ¾¤Î¥Ó¡¼¥ÁÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡ÆÃ¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡......¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤¤Æ¡¢Ìë¤Î¥Ð¥¤¥È¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢ÍÎÉþ¤ò¸«¤¿¤ê¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¡Á¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
±§ÅÔÌÚ¡¡»ä¤Ïºä¸ýÍ³Î¤¹á¤µ¤ó¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡¡¤â¤Ã¤È´ïÍÑ¤Ë¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
±§ÅÔÌÚÇµ°¦¡Ê¤¦¤Ä¤®¡¦¤Î¤¢¡Ë
2006Ç¯£¹·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¶¦±É³Ø±à¹âÂ´¶È¸å¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿ÈÄ¹164cm¡£
¿¹°¦Í£¡Ê¤â¤ê¡¦¤á¤¤¡Ë
2006Ç¯£µ·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¶¦±É³Ø±à¹âÂ´¶È¸å¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉôÆþ¤ê¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Í¥¾¡¡£¿ÈÄ¹171cm¡£