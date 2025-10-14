【やみつき必至！】エリンギが主役の簡単レシピ8選〜味付け自在で、毎日のおかずに大活躍
コリコリとした歯ごたえが特徴のエリンギ。くせのない味わいで和洋中どんな料理にもなじみます。1年を通して安定した価格で手に入るのもうれしいですね。
今回は、そんなエリンギが主役の簡単レシピ8選をご紹介。
思わずおかわりしたくなる、やみつき必至の料理がそろっていますよ。ぜひ食卓に取り入れてみてくださいね！
■【5分で完成】エリンギだけ！ 美味しい食べ方 メインにも副菜にも
オリーブ油でエリンギを炒めて、ハーブソルトを振ったら出来上がり！ シンプルだからこそ、エリンギ本来のおいしさが堪能できるレシピです。サッと作れるので、忙しい時の「あと1品」にぴったり。あえていろいろな切り方のエリンギを入れて、異なる食感を楽しむというのもアリです。
■【おかわりが止まらない！】エリンギが主役の簡単レシピ7選
歯ごたえのあるエリンギに、油揚げのパリパリ食感がアクセント。ポン酢しょうゆのさっぱりとした風味が、肉料理や揚げ物の付け合わせにもよく合います。冷めてもおいしいので、お弁当のおかずとしても活躍しますよ。
めんつゆ＆バターは、間違いのない王道コンビ。バターの香りに、めんつゆが相まって、食欲をそそります。コクのある味わいで、晩酌のおともにも◎。噛むたびにジュワッと広がるエリンギの旨味を存分にご堪能ください。
エリンギを焼くだけ。かつお節としょうゆでシンプルにいただきます。バーベキューでも使えるメニューです。辛いのがお好みなら、七味唐辛子を振ってもOK。ピーマンや玉ネギなどを一緒に炒めて、ボリューミーに仕上げるのもいいでしょう。
エリンギを赤パプリカやピーマンなどと一緒に炒めれば完成です。野菜のシャキシャキ感とエリンギのジューシーさが絶妙にマッチします。キノコ類と相性の良いオイスターソースで味付けするため、飯がどんどんと進みますよ。
キノコが苦手な方でも食べやすい、グラタン風のアレンジ。エリンギと小松菜をソテーし、チーズをのせて焼いたら出来上がりです。簡単に作れるため、困ったときの一皿として役立ちます。小松菜は葉の部分だけ使うと苦味が和らぎ、より食べやすくなりますよ。
万能調味料「焼肉のタレ」で味付け！ 失敗知らずのコク旨おかずです。仕上げに加えるバターの香りがふわりと広がり、食欲を誘います。エリンギは手で裂くとタレがよくからみ、ジューシーに。ニンジンやニラを加えれば、彩りもアップしますよ。
お弁当や朝食の一品に便利なベーコン巻きです。エリンギをあらかじめレンジで加熱しておけば、火の通りも早く時短に。ベーコンの旨味がしっとりしみたエリンギは、思わずリピートしたくなるおいしさです。仕上げにレモンを搾れば、ほど良い酸味で塩気がまろやかにまとまります。
■料理初心者さんも安心！ エリンギならおかず作りに失敗しない
エリンギはキノコの中でも水分が少なく、炒めてもベチャッとしにくいのが特長。調味料がしっかりからむので、味がぼやけずおいしく仕上がります。火の通りも早く、扱いやすいから料理初心者さんにもぴったりです。
どんな味付けや食材とも相性が良く、オールマイティに使えるのもうれしいポイント。今回ご紹介したレシピをぜひ試してみてくださいね。
(Lily-bono)
エリンギだけ！美味しい食べ方 メインにも副菜にも by中島 和代さん
【材料】（2人分）
エリンギ 2パック
オリーブ油 大さじ 2
ハーブソルト 小さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 1/2
貝われ菜 1パック
【作り方】
1、エリンギは長さを半分に切り、さらに縦3〜4つに切る。貝われ菜は根元を切り落とし、水洗いして水気をきり、器に広げる。
2、フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、エリンギを並べる。半量のハーブソルトを振り、焼き色がついたらエリンギをひっくり返して残りのハーブソルトを振る。
3、焼き色がついたらしょうゆを加え、全体にからめて器に盛る。
■【おかわりが止まらない！】エリンギが主役の簡単レシピ7選
エリンギと油揚げのポン酢和え
歯ごたえのあるエリンギに、油揚げのパリパリ食感がアクセント。ポン酢しょうゆのさっぱりとした風味が、肉料理や揚げ物の付け合わせにもよく合います。冷めてもおいしいので、お弁当のおかずとしても活躍しますよ。
簡単人気エリンギのレシピ めんつゆバター炒め
めんつゆ＆バターは、間違いのない王道コンビ。バターの香りに、めんつゆが相まって、食欲をそそります。コクのある味わいで、晩酌のおともにも◎。噛むたびにジュワッと広がるエリンギの旨味を存分にご堪能ください。
焼きエリンギ
エリンギを焼くだけ。かつお節としょうゆでシンプルにいただきます。バーベキューでも使えるメニューです。辛いのがお好みなら、七味唐辛子を振ってもOK。ピーマンや玉ネギなどを一緒に炒めて、ボリューミーに仕上げるのもいいでしょう。
エリンギのオイスター炒め
エリンギを赤パプリカやピーマンなどと一緒に炒めれば完成です。野菜のシャキシャキ感とエリンギのジューシーさが絶妙にマッチします。キノコ類と相性の良いオイスターソースで味付けするため、飯がどんどんと進みますよ。
エリンギと小松菜のチーズ焼き
キノコが苦手な方でも食べやすい、グラタン風のアレンジ。エリンギと小松菜をソテーし、チーズをのせて焼いたら出来上がりです。簡単に作れるため、困ったときの一皿として役立ちます。小松菜は葉の部分だけ使うと苦味が和らぎ、より食べやすくなりますよ。
エリンギの焼肉風炒め
万能調味料「焼肉のタレ」で味付け！ 失敗知らずのコク旨おかずです。仕上げに加えるバターの香りがふわりと広がり、食欲を誘います。エリンギは手で裂くとタレがよくからみ、ジューシーに。ニンジンやニラを加えれば、彩りもアップしますよ。
エリンギのベーコンロール焼き
お弁当や朝食の一品に便利なベーコン巻きです。エリンギをあらかじめレンジで加熱しておけば、火の通りも早く時短に。ベーコンの旨味がしっとりしみたエリンギは、思わずリピートしたくなるおいしさです。仕上げにレモンを搾れば、ほど良い酸味で塩気がまろやかにまとまります。
■料理初心者さんも安心！ エリンギならおかず作りに失敗しない
エリンギはキノコの中でも水分が少なく、炒めてもベチャッとしにくいのが特長。調味料がしっかりからむので、味がぼやけずおいしく仕上がります。火の通りも早く、扱いやすいから料理初心者さんにもぴったりです。
どんな味付けや食材とも相性が良く、オールマイティに使えるのもうれしいポイント。今回ご紹介したレシピをぜひ試してみてくださいね。
