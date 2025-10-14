エリンギだけ！美味しい食べ方 メインにも副菜にも by中島 和代さん【材料】（2人分）エリンギ 2パックオリーブ油 大さじ 2ハーブソルト 小さじ 1.5しょうゆ 小さじ 1/2貝われ菜 1パック【作り方】1、エリンギは長さを半分に切り、さらに縦3〜4つに切る。貝われ菜は根元を切り落とし、水洗いして水気をきり、器に広げる。2、フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、エリンギを並べる。半量のハーブソルトを振り、焼き色がついたらエリンギをひっくり返して残りのハーブソルトを振る。3、焼き色がついたらしょうゆを加え、全体にからめて器に盛る。