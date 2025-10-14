オシャレな【40・50代】の髪型って？→ 丸っとマネOK！ 周りと差がつく♡「こなれボブ」

オシャレな大人の髪型は、清潔感をキープしつつ、マジメになりすぎないさじ加減がカギになるかも。柔らかい質感やくすみをきかせた今っぽいカラーリングを取り入れたボブヘアで、周りと差をつけてみませんか。今回は、プロのヘアスタイリスト、@miiika241さんのInstagram投稿から、ナチュラル & 上品にきまりつつ、今っぽさも感じる、40・50代の大人世代におすすめしたい「こなれボブ」をご紹介します。

繊細なレイヤーがさり気なくオシャレ

くすみベージュの色味がやさしく映えるレイヤーボブ。ベースはぷつっとラインを残しながらも、髪表面に繊細なレイヤーカットを入れて動きをプラス。毛先を軽く外ハネにスタイリングして、軽やかさと大人の余裕を引き出しています。落ち着いたシルエットなので、「段差をつけすぎるレイヤーカットはちょっと苦手……」という人にもおすすめ。

暗めでも垢抜けが狙える透け感カラー

@miiika241さんによると、「カラーは最近暗めな透け感あるカラーが人気」なのだそう。あまり髪を明るくしたくないけど、垢抜けた雰囲気が欲しい人は、透明感を引き出すカラーリングがいいかも。肩下の長めボブは、大胆にレイヤーカットを入れて、トップとベースにメリハリをつけています。首に沿うように髪がくびれて、すっきりスマートなシルエットを演出できそう。

大人可愛いニュアンスボブ

ゆるやかに巻いてボリューム感を引き出したニュアンスボブは、大人可愛くきまりそう。レイヤーカットは入れず、まとまりのよいボブならではの質感を活かしています。ベージュ系のカラーリングは、髪を柔らかそうに見せてくれる効果にも期待。やや重めのボブも、ウエーブとカラーリングにより、大人女性に似合うヘアスタイルに。

爽やかでオシャレなボブウルフ

ボブの長さを残しつつ、ショートヘアのようなスッキリ感も得られそうなボブウルフもおすすめ。レイヤーカットをしっかり入れて、ベースは軽く、トップを丸く見せるシルエットなら、頭の形もキレイに見せられるはず。ウルフカットのエッジィさはありつつも、どこか品のある雰囲気が◎

