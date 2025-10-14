救援カスパリウスを登録、キム・ヘソンもメンバー入り

ドジャースは13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズのロースター26選手を発表した。マイケル・コンフォート外野手は出場登録から外れた。

通算179本塁打を誇る32歳のコンフォートは、昨年12月に1年1700万円（約25億1000万円）でドジャース入り。左の強打者として期待された。しかし、開幕から打撃不振に苦しみ、138試合出場して打率.199、12本塁打、36打点、OPS.638。2015年のメジャーデビュー後はキャリアワーストの成績に終わった。ポストシーズンではワイルドカードシリーズ、地区シリーズに続いて登録外となった。

24歳の若手有望株ダルトン・ラッシング捕手が外れ、ベン・カスパリウス投手が登録された。カスパリウスは今季46試合登板で7勝5敗、防御率4.64。ポストシーズンでは初登録となる。

韓国出身のキム・ヘソン内野手や大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本3投手は登録された。二刀流・大谷を含めて13投手がメンバー入りした。（Full-Count編集部）