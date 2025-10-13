北海道発「ルタオ」から新作マドレーヌ♡香り豊かな「ロン ドゥミエル」が数量限定登場

北海道・小樽の人気洋菓子店「ルタオ」から、蜂蜜とバターの香りが広がる新作マドレーヌ「ロン ドゥミエル」が登場します。これまで詰め合わせセット限定でしか味わえなかった人気の焼き菓子が、単品で購入可能に♪パティシエが素材の持ち味を最大限に引き出し、しっとり上品な口どけを追求した逸品です。ティータイムや贈り物にもぴったりな、数量限定のスイーツをご紹介します。

ルタオの想いが詰まった新作「ロン ドゥミエル」

「明日もっと美味しくするために」というルタオのパティシエの想いから生まれた「ロン ドゥミエル」。

蜂蜜とバターの芳醇な香りがふんわりと広がる、しっとりキメ細かなマドレーヌです。バター・卵・蜂蜜・アーモンドが絶妙に調和し、ひと口ごとにやさしい甘みと上質なコクを感じられます。

素材本来の味わいを大切に仕上げた、毎日食べたくなるような幸福感に包まれる焼き菓子です♡

ギフトにもぴったりな数量限定スイーツ

価格：1,080円（税込）



「ロン ドゥミエル」は数量限定で、10月10日（金）より発売。これまでセットでしか味わえなかった特別なマドレーヌを、ついに単品で楽しめます。

上品なパッケージは贈り物にも最適で、日常のちょっとしたご褒美にもおすすめです。

販売店舗は「ルタオ新千歳空港店」「ルタオパトス店」「ルタオ大丸札幌店」の3店舗。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください♪

内容量：3個入

発売日：2025年10月10日（金）

取扱店舗：

・ルタオ新千歳空港店（北海道千歳市美々987 新千歳空港ターミナルビル2F／営業時間8:00～20:00）

・ルタオパトス店（北海道小樽市堺町5-22／SHOP9:00～18:00／CAFE10:00～18:00 L.O17:30）

・ルタオ大丸札幌店（札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店B1 ほっぺタウン内／営業時間10:00～20:00）

※各店舗、オープン時より販売。数量限定につき、なくなり次第終了。

※蜂蜜を使用しているため、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

ティータイムを彩る幸せなひと口を♡

ふんわりと香る蜂蜜とバターの甘い香りが、心まで満たしてくれる「ロン ドゥミエル」。

ルタオのこだわりが詰まった新作マドレーヌは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

北海道の店舗でしか味わえない特別な焼き菓子で、日常に小さな幸せを添えてみませんか？数量限定のこの機会をお見逃しなく。