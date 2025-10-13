「明らかにまだまだ足りていない」鎌田大地が語る“ブラジルとの差”と森保ジャパンの現実【日本代表】
鎌田大地は、ブラジルが韓国を５−０と圧倒した試合のハイライトを見て“世界との差”を痛感したそうだ。
「最後は個人でゴールを決めることができるとか、守れるとか、そういう部分が自分たちと世界のトップ・オブ・トップとの差だと思います。チャンスがあれば決めているし、ひとりで２枚剥がして点を取ったりとか、その意味で（ブラジルには）個で良い選手が揃っています。崩し切ってというよりもショートカウンターとか、そういう部分が鋭いイメージがあります」
そんなブラジルとの一戦を前に、鎌田は「自分たちがどれだけ前からプレスに行ってできるのか、ボールを持っている時にどれだけ自分たちがトライしてきたことができるのか。それが分かる試合」と話していた。ただ、このMFは一方で現実もしっかりと受け止めている。
「明らかにまだまだブラジルの選手と比べると、自分たちの個の能力で足りていない部分が多い」
ならば、どう対抗するか。
「チームとしてどう戦うかが大事。もちろん個のデュエルで勝つところは大切ですが、チーム戦術をピッチで100パーセント近く出さないと勝てない相手なので、共通意識が重要だと考えています」
日本の持ち味である組織力、チームワークでどこまで渡り合えるか。森保ジャパンの総合力が試される一線になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
