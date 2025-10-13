「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）

大学三大駅伝の開幕戦が行われ、下馬評の５強と称された５大学は明暗が分かれる形となった。国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を飾った。強力ルーキーを加えた早大が２位となり、１４年ぶりの表彰台となった。２年ぶりの優勝を狙った駒大は５位、箱根王者の青学大は１４年ぶりの５位以内を逃す７位、５０００メートル、１万メートル平均タイムトップの中大はまさかの１０位に終わった。

昨年までの大エース、平林清澄が抜けた国学院大だったが、昨季２冠を経験している２年生を中心に層の厚さをみせた。１区青木瑠郁（４年）がトップと１４秒差の５位で２区につなぐと、２区尾熊迅斗（２年）も５位をキープした。留学生も投入されるエース区間の３区で野中恒亨（３年）が力走し２位に浮上すると、当日変更で投入された４区辻原輝（３年）が区間新記録の走りでトップに浮上した。「前評判低かったと思うが、万博最終日、この出雲の４区を辻原輝をアピールする、辻原輝パビリオンにしようと思って走った。野中の走りで勇気をもらった」と振り返った。

２３秒のリードでたすきを受け取った５区高山豪起（４年）、区間２位の走りで首位を独走。アンカー６区・６区上原琉翔主将（４年）も区間４位の安定した走りでゴールテープを切った。

早大は３〜５区に配置した１年生トリオが上々の駅伝デビュー。３区鈴木琉胤（１年）が区間５位、４区佐々木哲（１年）が区間６位でまとめ、５区堀野正太（１年）も区間７位でまとめた。２区で９人抜きの区間賞の走りだった山口智規（４年）、アンカーで首位を追い上げた“山の名探偵”工藤慎作（３年）も仕上がりの良さをみせ、今後への期待をもたせた。

エース佐藤圭汰の不在が響いた駒大。３区で桑田駿介（２年）が区間９位、５区で菅谷希弥（２年）が区間８位となり、上位に離される形となった。

青学大は当日変更で投入された２区折田壮太（２年）が区間１０位、３区の飯田翔大（２年）も区間１０位と期待の２年生が不発。原監督は「２年生が今後チームを背負っていく。ばけばけ大作戦で化けてくれれば、新生青山学院伸びしろがあるんでしょうね。まあ課題が残ったレースですね」とした上で、「駅伝は経験しないと、練習では培えないものもある。当然黒田のように天性駅伝男のようなランナーもいるが、そういうのは稀。しっかり経験させていかないと。まずは学内競争を勝ち抜いて、駅伝に参加してガチンコ勝負で戦ってほしい。やっぱり記録会とかの記録ではない。本番で経験を積む。本番の失敗は本番で返すしかない」と全日本、箱根に向けてハッパをかけた。

Ｖ最有力とも目されていた中大は１区岡田開成（２年）が圧巻のロングスパートで区間賞を獲得したが、２区の濱口大和（１年）が区間１１位に沈み、流れを失った。３区主力の溜池一太（４年）、４区エース吉居駿恭（４年）とともに区間７位と不発に終わり、最後まで巻き返せなかった。

１１月の全日本大学駅伝は８区間１０６・８キロ、来年１月の箱根駅伝は１０区間２１７・１キロ。よりスタミナと層の厚さが求められていく中で、勢力図はどう変化していくだろうか。