¤¹¤²¤§¡ªÁ´¹ñ¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤µ¤óÂç½¸¹ç¡ª»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¡Éµì¼ÖÎ¾¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¡õ¡É¿·¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡É¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
3Ï¢µÙ½éÆü¤Î11Æü¡¢JR»³·Á±Ø¤Ç¤ÏÅ´Æ»¤Þ¤Ä¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤Î¿ÍÃ£¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤è¤¯¤³¤ì¤À¤±½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤óÂç½¸¹ç
¡Ö½ÐÈ¯¿Ê¹Ô～¡ª¡×
»³·Á¿·´´ÀþE3·Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤ÏÇ¯Æâ¤Ë±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¡¢¿··¿¼ÖÎ¾E8·Ï¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡¢¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»³·Á±Ø¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
¢£¤è¤¯¤³¤ì¤À¤±½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡～¾Ð
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤µ¤ó28¿Í¤ÈÆ±È¼¼Ô¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ø¤Î´ê¤¤
Æ±µéÀ¸¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¡×¡¡¡Ö¹â¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÇÆ±¤¸Éô³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÌ¼¤Î¡Ë¤Ä¤Ð¤µ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¦¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥Áー¥Õ¡ÖE3·Ï¤«¤éE8·Ï¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëº£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¼¤ÒÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ»³·Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×