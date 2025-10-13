ワンピースよりこっちかも！【ハニーズ】着回し力100点！「優秀ジャンスカ」

ワンピースよりも着まわし力が高く、幅広いテイストの着こなしが楽しめるジャンスカ。大人が秋冬コーデに取り入れるなら、シンプルで洗練された雰囲気をまとえそうな【ハニーズ】のアイテムが狙い目。セットアップ風のきれいめデザインとゆったりとしたAラインシルエットのジャンスカをピックアップしました。インナーや羽織り次第でロングシーズン使える優秀アイテムなので、ぜひワードローブに迎えて。

コーデを格上げするセットアップ風デザイン

【ハニーズ】「ドッキング風ジャンスカ」\3,980（税込）

ペプラムベストとスカートのセットアップのようなデザインが特徴。トップス部分のペプラムシルエットが、自然にお腹まわりをカバーしてくれるのが嬉しいポイント。すっきりとしたVネックデザインで、ハイネックや襟付きのインナーとも好相性。洗濯後シワになりにくく、忙しい大人女性の強い味方になってくれそうです。

リラックス感のあるシルエットで女性らしく

【ハニーズ】「Aラインジャンスカ」\2,980（税込）

たっぷりとゆとりのあるAラインシルエットが、リラクシーな雰囲気のジャンスカ。ボディラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーが狙えます。シンプルなデザインなので、ハイネックTシャツやボウタイ付きのブラウスなど幅広いインナーとのスタイリングが楽しめます。カラーは、こっくりとした秋らしいダークモカのほか、大人に似合うシックなブラックも展開。

