【TTFC】『爆上戦隊ブンブンジャー』の完全新作エピソードが電子コミックで制作決定！
ファンの熱い期待にお応えして『爆上戦隊ブンブンジャー』が帰ってくる！ 東映特撮ファンクラブ（TTFC）限定配信の『爆上戦隊ブンブンジャー』電子コミック第2弾の制作が決定した。
タイトルは、『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』。振騎玄蕃＝ゲンバード・デ・リバリー二世を中心に、これまでの『ブンブンジャー』作品では触れられていない「惑星ブレキ奪還編」が描かれる。主人公のイメージでデザインされたタイトルロゴ、ゲンバード・デ・リバリー二世のカラービジュアルが公開された。
『爆上戦隊ブンブンジャー』バクアゲ27「甘くない選択」で、チーム・ブンブンジャーを去ってしまった振騎玄蕃。その玄蕃が再びチームに帰ってきたバクアゲ33「調達屋は譲らない（2024年10月13日初回放送）」からちょうど1周年を記念して、バクアゲコミックプロジェクトが再び走り出す。
『爆上戦隊ブンブンジャー formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』に続く、『ブンブンジャー』電子コミック第2弾は、ファン待望の「惑星ブレキ奪還編」。
ストーリー原案は、「爆上戦隊ブンブンジャー」TVシリーズの構成とメインライターを務めた冨岡淳広。
作画をはじめ、第1弾『formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』と同じ制作陣が集結し、『ブンブンジャー』の完全新作エピソードを描く。
その名も、『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』。
ゴールド＆シルバーのリッチ感あふれるタイトルロゴも堂々完成。 本作品の主人公である振騎玄蕃（ブンオレンジ）、また本来の姿であるゲンバード・デ・リバリー二世のイメージを取り入れ、これから彼が挑む壮大な物語を印象づけるデザインに仕上がっている。
今冬東映特撮ファンクラブで配信開始。こうご期待。
そして！ 『bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』の制作決定を記念して、第1弾『formation lap 情報屋の秘密（ユア・アイズ・オンリー）』が期間限定で無料配信されることも決定。これまでTTFC会員（有料）だけが読み放題だった『formation lap 情報屋の秘密』全6話が、10月13日（月）の10時より12月31日（水）までの期間限定で、TTFCアプリをダウンロードするだけでお読めるようになる。
ぜひ『bonus lap 調達屋の帰還』の配信前に『formation lap 情報屋の秘密』をお楽しみを。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
